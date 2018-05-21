CEBIT 2018整装待发：开展前你要的信息全在这

新一届整装待发。在月中旬这一新的时间节点，凭借全新的理念，将成为欧洲创新和数字化的商业狂欢盛会。这一盛会集聚了商业界的精英人士，主题聚焦商业和社会的数字化转型。新一届让数字世界的潜力在眼前和未来都触手可及。它集展览、会议和商务交流平台于一体，让数字化旅程真正成为一次沉浸式体验。德国汉诺威展览公司董事局成员、负责人在周二于德国汉诺威举行的国际新闻发布会上介绍道。



全新的CEBIT展会

新一届涵盖了企业和社会数字化转型的各类要素，包括人工智能、区块链、安全、物联网、、类人机器人、虚拟现实、增强现实、无人机、协作和工作环境以及未来移动技术。正如所说，围绕当今数字化大趋势筹办此次展览的努力十分奏效，数字化转型中的所有重要驱动因素都将在展览中呈现。

将于6月参展的优质伙伴企业有华为、IBM、Salesforce、SAP、Vodafone和大众汽车。其他参展企业有Atos、Datev、因特尔、Software AG、德国电信、Facebook、HPE、Rittal、甲骨文、Atlassian、Lancom、AVM、Materna、LG、德国联邦印刷公司、Fraunhofer研究院、 卡尔斯鲁厄理工学院、德国人工智能研究中心（DFKI）、 德国联邦铁路公司、德意志银行、ADAC 、Ionity、Secusmart、阿尔迪北方集团、巴斯夫、德意志联邦银行、大陆集团、安永、Lufthansa Industries、德国联邦宪法维护厅、德国情报局、红牛、Melitta、Bio-Zisch Goldberg等。除此之外，预计还有350多家初创企业。

Frese直言：“CEBIT尚未开展，却已声名斐然。约有来自70个国家的2500-2800家企业前来参展，大家都对充满节日狂欢气氛的商业盛会设计感到兴奋。我们大胆尝试全新理念的行动正结出硕果。”

新一届CEBIT（将于6月在汉诺威展览中心举办）将为您展现让人激情澎湃的前沿技术、妙趣横生的新潮产品和充满浓郁节日氛围的商业互动。



CEBIT四大展区（图片来自http://image.baidu.com）

d!conomy数字经济展区向前来观展的专业人士提供他们所需要的一切产品和解决方案，使他们可以全副武装迎接数字革命，实现响应更快、效果更好、盈利更强的运营机制。对于来自政府和公共部门的观展人士，d!conomy展区的数字行政分展区将提供帮助实现行政流程和运作数字化的最适方案。

CEBIT 的d!tec 数字技术展区让您一睹未来世界的风采。其中最具人气的要数人工智能、区块链、类人机器人、虚拟现实/增强现实之类的颠覆性技术，这当中有很多技术都来自350多家采用创新商业模式的初创企业。国际顶尖的科研机构也将分享他们最新的数字技术研究成果。Scale11初创企业分展区也是一大亮点。在这里，成熟企业和初创企业以全新方式展开技术交流对话，定会碰撞出无限思维火花。

CEBIT的d!talk数字对话会议云集了600多名来自不同国家的演讲嘉宾，在为期5天的盛会期间分10个讲台发表演讲。在分布在室内大厅不同区域的10个d!talk讲台所展开的对话旨在启发思维、激发讨论和促进交流。

d!campus数字校园展区是新一届CEBIT最具活力的展区——约有10个足球场那么大，将为您呈现炫目的科技和品牌，是以放松心情结交人脉和进行人际互动的最佳场所。国际乐队带来的DJ舞曲和现场音乐助兴也会营造创意十足的节日氛围。展厅展台于晚上7点停止开放，但d!campus展区将开放至晚上11点。此外，d!campus展区的数字街区节日还将为您呈上诱人的国际美食让您大饱口福。

CEBIT具体日程如下：

新一届CEBIT将在6月11日隆重开幕。这场盛会为商业界、科技界和政治界的决策者和专家安排了一系列的论坛和活动。德国工业联合会主席Dieter Kempf博士将致开幕辞。随后，美国作家、虚拟现实技术的联合开发人Jaron Lanier将发表演讲。

展会第一天，等到晚上CEBIT欢迎之夜开始时，多位重磅嘉宾将登场。他们是Janina Kugel（西门子首席人力资源官和管理委员会成员）、Auma Obama博士、Adel B. Al-Saleh（T-Systems新任CEO）、Amir Faintuch(因特尔)、Gesche Joost（设计学教授）、Reimund Neugebauer（Fraunhofer研究院院长、Frank Riemensperger（埃森哲CEO）、Robert Mayr博士（Datev 公司CEO）、Dieter Spath博士（Acatec公司CEO）、Ursula Morgenstern（Atos公司CEO）和Andrew Filev（企业创始人）等。这些重量级演讲嘉宾的演讲主题主要是关于德国商业社会的数字化转型、未来任务及挑战。三家德国政府部门也将参与到第一天的活动中。

欢迎之夜将在11号展厅全新设计和搭建的欢迎区举行。IBM总裁兼CEO Ginni Rometty将向约2000名受邀观众致欢迎辞。德国联邦教育和研究部部长Anja Karliczek将和Bitkom总裁Achim Berg及德国下萨克森州州长Stephan Weil共同颁发CEBIT创新奖。德国联邦经济事务和能源部部长Peter ltmaier将正式宣布CEBIT开幕。

6月12日周二，展厅将迸发无限生机活力，呈现全世界最超前的体验和想象力，例如无人驾驶汽车、的士客机、类人机器人、区块链解决方案、专业无人机应用、智能轨道平台边缘、激动人心的新型商业模式、物联网的最新应用、超快5G无线电技术的潜在应用、光纤网络、工作流程组织软件、SAP的费里斯轮、数字孪生技术、新型数据中心技术和安全观念，以及火星表层探测进展。

在CEBIT整个展会期间，d!talk会议将就商业和社会数字化转型的机遇和挑战传递信息和启发，激发思想交流和讨论。关于人工智能、物联网、区块链、客户中心性、女性在数字商业中的机会、数字健康和未来移动性的专题论坛也将计划举办。这些论坛预计将迎来来自世界各地的600多名演讲嘉宾。其中已确认出席的演讲嘉宾包括Marc Raibert（Boston Dynamics创始人）、Stacia Carr（Zalando工程负责人）、Chris Barton（Shazam创始人）、Michael Bolle（Bosch研发负责人）、Victor Meyer-Sch?nberger（牛津互联网学院）、Josh Tetrick（硅谷公司Just创始人）。

白天，DJ乐手们将在d!campus两个舞台演奏。令人愉悦的背景音乐让您能够放松地在休息区和美食一条街休息和交谈。晚上，露天的节日派对让现场动感十足。周二，德国乐队Giant Rooks以及第一天将占据头条新闻的瑞典另类摇滚乐队Mando Diao将为您献上金曲。周三晚上，以色列歌手Noga Erez将带着她的金曲来到d!campus。德国嘻哈乐先锋Jan Delay将紧随其后登台献艺。周四的亮点是国际派对常客广为熟知的电子浩室音乐组合Digitalism。

新一届CEBIT的闭幕日——“数字星期五”——安排了特别的新活动来吸引额外目标群体。预计有1000多名博主和舆论引导者来参加德国规模最大的最具影响力人士大会——Signals，针对市场营销新领域的各个方面提供具有洞察力的解读。除了各种招聘平台外，无人机竞速赛也将是周五的另一亮点。这些特别活动是专门为中小企业主和决策者打造的。

作为全新一届CEBIT的举办城市，汉诺威承担了全新角色。展会整个一周期间，d!lounge数字休闲区将活跃在内城中心地带——Kr?pcke广场，作为CEBIT的前哨阵地。精心搭建的街头咖啡馆旁，d!talk讲台实况将在大屏幕上播放。下午，在“品美味咖啡、畅聊数字化”的见面会活动中，演讲嘉宾将谈论数字技术与生活息息相关的方方面面。CEBIT周五晚上——从晚上6点至午夜——Kr?pcke广场上将举办大型露天闭幕派对。Emma Lanford、Munique和Tom Gregory将现场助兴，DJ乐手Ferry Ultra将奉上套曲，派对参与者还可以期待一位神秘嘉宾的到来。

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