早报：苹果三星就赔偿金现分歧 Win10.5更新出BUG

【科技早餐】

●苹果张口就要10亿美金 三星：只给2800万

苹果和三星之间旷日持久的专利官司还在纠缠。在经过一周的质证后，当地时间周五，苹果和三星的律师在法庭上做了最后陈述。据悉，三星侵犯苹果专利的手机有8600万部，累计获利33亿美元，不过三星认为，这些利润是从整部手机中获得的，而不是各个部件的组合。

因此，三星认为赔偿额应当是2800万美元。而苹果坚持认为受侵犯的专利涉及整部手机，而不能拆开手机，只根据一部分零件来计算侵权损失，因此苹果的“要价”高达10亿美元。

Z点评：就目前来看，三星和苹果之间的专利官司已经没有和解可能。



苹果张口就要10亿美金 三星：只给2800万（图片来自image.baidu.com）

【行业热闻】

●Win10.5更新搞坏Surface Studio：键盘鼠标僵死

Windows 10 2018年4月更新又被曝出新Bug，这次倒霉的是微软自家高端触摸液晶一体机Surface Studio，更新后键盘和鼠标直接无法正常工作。据微软官方论坛网友反馈，Surface Studio(就是锤子坚果TNT工作站很像的那个)升级最新版Windows 10之后，键盘和鼠标会毫无征兆地突然锁死无法使用，点一下触摸屏，键鼠就会恢复正常，但是过不了多久，键鼠又会锁死，如此往复循环。

●工信部白皮书：中国区块链产业生态 初步形成

工业和信息化部信息中心发布的《2018年中国区块链产业白皮书》（以下简称白皮书）显示，我国区块链产业生态初步形成。截至2018年3月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量达到456家，产业初步形成规模。从上游的硬件制造、平台服务、安全服务，到下游的产业技术应用服务，到保障产业发展的行业投融资、媒体、人才服务，各领域的公司已经基本完备，区块链产业链条已经形成。

●小鸣单车进入破产程序 未退押金可申报债权

广州市中院发布公告，小鸣单车经营方——广州悦骑信息科技有限公司（下称“悦骑公司”）已经进入破产程序，押金未退还的消费者可进行债权申报。根据企业破产法的相关规定，押金未能退还的消费者是对悦骑公司享有债权的债权人。公告显示，通过竞争方式，广州市中院指定广东君信律师事务所担任悦骑公司管理人。债权人应在2018年6月27日前，向管理人申报债权。

●韩国LG集团会长具本茂去世：享年73岁

韩国第四大企业、LG集团会长具本茂于韩国当地时间20日上午9时52分去世，享年73岁。据韩国《京乡新闻》称，具本茂去年在检查中发现身患脑瘤，虽然持续接受手术和治疗后，但最近病情恶化，最终离世。LG集团方面称，具会长在与病魔斗争的一年中，不愿意接受延命治疗,因此在家人的陪伴下，安然离世。将按照其遗愿和家人意愿，将简单低调举办葬礼，并不对外公开。

●马斯克：新版Model 3将从7月开始交付

马斯克发推公布了Model 3新版本，双电机全轮驱动（AWD）Performance版本售价78,000美元，不包括自动驾驶仪。此外还有另一个较便宜的双电机AWD选项。马斯克在回复网友时表示，将从7月开始交付。

●谷歌更新行为准则 彻底移除“不作恶”口号

自2000年以来，Google的行为守则的首要准则就是“不作恶”(Don’t be evil)，而自2015年起，在母公司Alphabet之下的谷歌将行为守则首行变成了“做正确的事”，但依然保留“不作恶”作为其行为准则和价值观的重要一部分。但据Gizmodo报道，近几周谷歌更新的行为准则已经彻底移除了“不作恶”这一深植谷歌文化的词汇。

●锤子坚果R1被曝摄像头大面积刮花 官方：免费更换

日前在锤子官方论坛、微博等地，大量网友反应坚果R1的后置双摄非常脆弱，镜头很容易就会刮花，画面惨不忍睹。根据网友贴出的锤子官方客服回应，此问题源于坚果R1摄像头的保护玻璃没有使用蓝宝石，而是康宁第三代大猩猩玻璃加光学涂层镀膜，被刮花的是外层镀膜，不是内层玻璃。锤子客服表示，遇到此问题可以免费更换新机，寄回锤子北京科技总部即可。

●三星Galaxy S轻奢版即将发布：为5月21日

三星Galaxy S轻奢版的发布会时间也进行了公布，具体为5月21日下午13点开始，发布会地点在京东大厦。据此前消息，三星Galaxy S轻奢版采用了全视曲面屏，屏幕尺寸为5.8英寸，背部为3D玻璃材质，提供迷夜黑、勃艮第红等配色。

●今年首次“破4” 互联网“宝宝”收益创新低

据融360最新监测数据显示，5月11日-17日，74只互联网“宝宝”的平均七日年化收益率为3.89%，较上周下降了0.18个百分点，今年以来首次“破4”，并创去年6月以来的最低水平。从不同销售平台来看，上周第三方支付系“宝宝”平均七日年化收益率为4.09%，收益率排名位居第一，其他“宝宝”均跌破4%，其中，银行系“宝宝”平均七日年化收益率为3.94%，排名第二，代销系、基金系“宝宝”平均七日年化收益率分别为3.79%、3.78%。

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