知乎第五届盐Club开场：线上线下新知交汇

5月19日，知乎年度品牌盛典第五届“盐Club新知青年大会”于北京751D·PARK“东区故事”开幕。本届盐Club吸引到了陈佩斯、郎朗、张译、华少、郑钧、VAVA、Caster舞团等明星以及50多位知乎优秀回答者齐聚新知舞台。

知乎创始人兼CEO周源在开场演讲时表示，新知青年无关年龄和职业，而特指对世界保持好奇心、独立思考，面对未知、工作、生活不断探索的状态。“自创立伊始，知乎的初心就是帮助人们分享彼此的知识、经验和见解，生产、传播、分享有用、有价值的信息。帮助人们更好地认识世界成为了知乎的使命。在过去七年，知乎初心从未更改，知乎一直不断改进产品、更好服务用户”。

而后，物理学家李淼，文化学者、作家马家辉，微软小冰全球负责人李笛进行了主题演讲；《吐槽大会》人气卡司史炎，著名悬疑小说家蔡骏，知名辩手黄执中，天体物理在读博士刘博洋等嘉宾也各自分享了不同主题的有趣“新知”。最后，在场嘉宾和观众共同见证了25个年度奖项，以及知乎一亿个回答的诞生。有趣的人和有用的新知彼此连接碰撞，一场高密度，且多元、有趣的知识盛宴就此展开。



知乎第五届盐Club开场

打破认知壁垒，盐Club内场新知大爆炸

“新知潮向”和“新知力量”贯穿了本届“盐Club”活动。现场，物理学家李淼、微软小冰全球负责人李笛、文化学者马家辉、领克品牌研究院副院长朱凌等大咖分别登台演讲。李笛结合微软小冰表达了他对人工智能的看法。在他看来：人类的不完美才是人工智能要去学习的，因为这些不完美并不是杂质，而是最珍贵的部分。马家辉则分享了他的交友哲学：“交友是为了自大其身，遇见更多的人，才能创造更大的我。”



文化学者马家辉

在下午场的新知潮向环节，包括《吐槽大会》人气卡司史炎、美国明尼苏达大学法学院法律博士王瑞恩、卫视节目研发专家张皓翔、知名时尚博主深夜发媸徐老师、南亚文化青年学者何赟、英国认证语言病理学家孙斯扬、中国著名悬疑小说作家蔡骏、回形针PaperClip作者兼制作人吴松磊、米果文化课程总监与知名辩手黄执中、丁香医生医学总监田吉顺、天体物理在读博士刘博洋、著名导演霍建起等嘉宾带来了主题各异的精彩分享。其中，何赟的一席话，道出了新知青年的姿态：“好奇始终伴随着敬畏，知识就像一个圆，知道得越多，未知会像圆周一样更多。每个人写下的文字，会让别人的人生变得更大、变得更满。”

而后，由知乎联合创始人张亮、著名雕塑艺术家向京、机器之心创始人赵云峰组成的“跨界三人组”，则以“新知”为论点，通过不同的领域发散，讨论关于创作的内容和信息服务将在未来呈现一个怎样的新局面。无论台上嘉宾和台下听众，都以知识为介质进行思想碰撞，从而擦出更多火花，进而触达更为广阔的认知世界。

认真影响世界，新知超越不同

当然，每年的颁奖，才是“盐Club”的重头戏。当晚，包括一个kebab、田渊栋，小红拖拉机、Necromanov、冉苒、胡远东、KellyWeaver、Manolo、比利白、灰子、Timothy Wang、平骧、太空精酿、小叶叔叔等15位不同领域的优秀内容贡献者获得了“盐Club荣誉会员”奖项。今年“荣誉会员”中还多出郎朗的身影，他不仅是国际钢琴大师，更在2017年邂逅知乎，成为知乎音乐话题优秀回答者。在知乎上，他热情分享自己对古典乐的感悟，也获取到他人所贡献的知识养分。



周源和郎朗

今年除颁出“盐Club荣誉会员”奖项之外，知乎还首次为10家组织、机构颁出了“优秀机构”奖项：Knowyourself、机器之心、中国科普博览、以太创服、沪江、穷游锦囊、触乐、Lens、下厨房、爱燃烧。这些用户和机构共同构成了知乎愈加“枝繁叶茂”的UGC知识网络。他们用各自专业、有趣、多元的知识影响更多的人；自身也通过在知乎的分享和回答获得更多人生新机会，或在与他人的相遇相知中发现更大的世界。

在现场，戏剧表演艺术家陈佩斯也惊喜现身，不但作为颁奖人为“盐Club荣誉会员”颁发奖项。还在华少的“引导下”，与郎朗还联袂献上了一场精彩的“无实物”《黄河》钢琴弹奏。在现场近千位观众的注视下，陈佩斯再现了小品《主角与配角》的抢戏式吸睛表演。开琴盖、摆琴谱、狂想演奏、收手致意一气呵成，不但让现场观众大呼精彩，也让在一旁的郎朗大呼“收下我的膝盖”。



华少主持、陈佩斯和郎朗

知乎，成为新知时代的连接枢纽

每年的“盐Club”都像是知乎的一个缩影。每一个用户、每一个机构，都在通过线上、线下的碰撞产生紧密连接，不但催生了无数“新知”，也让每个人发现更大的世界，成为更好的自己。

除盐Club以外，知乎还通过创意体验馆“不知道诊所”、品牌 IP“知识X计划”等，打破知识固有形态，让知识触及更广泛的人群。知乎也在和权威机构合作，如国家卫生健康委员会、中国科学院、北京师范大学心理学部等，让那些平时难以摄取到的前沿知识，变得触手可得。知乎正在以前所未有的效率，让每个个体、每个机构将自己领域的独到思考，快速转化为这个时代的知识，让知识的生产方式、迭代效率发生巨大的改变。可以说，知乎正在影响、重塑中文互联网知识分享的气质和潮向。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：知乎第五届盐Club开场：线上线下新知交汇http://news.zol.com.cn/689/6892538.html