知乎回答数超1亿 周源:知乎的力量来自普通人

5月19日晚，知乎“第五届盐Club新知青年大会”成功落幕。在最后环节，知乎创始人兼CEO周源，著名演员张译共同揭晓现场最大悬念——知乎一亿个回答的诞生。



知乎CEO周源



周源称：“一亿个回答让我们倍受鼓舞。我们大部分人都是普通人，知乎的力量正是来自于各个领域、各个行业、各个专业、多种多样的普通人，这个过程聚沙成塔，一定非常有用、非常有价值，所有知友都是这个时刻的见证者、参与者和创造者。“

据了解，第一亿个回答诞生于5月8日，由用户罗炜樑在“健身领域有哪些伪科学、错误的常识？“问题下创作。第一亿个回答的诞生，既是知乎闪耀的过往，也是未来的荣耀序章。



第一亿条回答

去年1年，周源宣布知乎将面向广泛的知识消费者和机构伙伴建立大型知识平台。而截止目前，知乎已拥有1.6亿注册用户，年增长达到 95.12%，从服务一部分人的知识社区迈向普惠内容平台。

高速增长的用户数和新媒体形式极大促进了内容创作的活跃度。此外，问答、专栏、文章、想法等丰富的创新内容产品，知乎对“认真、专业、友善”社区氛围的持续维护，也充分激发了新老用户的互动和分享热情。越来越多的各领域名人，包括歌手罗大佑、国际钢琴大师郎朗，导演王小帅、贾樟柯，演员周冬雨，表演艺术家陈佩斯，美食家蔡澜等都以不同形式在知乎活跃，而知乎机构用户目前也已达到14000家。



知乎周源和张译

各行各业用户在知乎的分享正在释放更大的影响力。有问题上知乎已经成为不少中国网民的生活方式， “认真”的价值观和态度正在渗透和影响互联网主流舆论氛围。知乎正在以前所未有的效率，让每个个体、每个机构将自己领域的独到思考，快速转化为这个时代的知识，让知识的生产方式、迭代效率发生巨大的改变。

正如揭晓时周源的感言：“几年前，知乎快到10万个回答的时候，有同事问我，你知道有本书叫《10万个为什么》吗？我们是不是很快就干到头了，我不知如何回答，但那时觉得，真到了，就是个新开始吧。到今天，这一刻其实也是新开始。我们面向的是新的未知。期待与所有的知乎用户，所有的新知青年——有问题，上知乎——一起发现更大的世界。“



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