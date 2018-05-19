天猫精灵：全球智能音箱列位前三 超越苹果

智能音箱以较高的使用体验和不错的用户融合度，已经慢慢的走到了人们身边。近日我们获得了一项数据，数据表明：仅仅上市不足半年的“天猫精灵”在2018年一季度综合数据已经全面超过苹果，仅次于亚马逊及谷歌列位世界第三。

天猫精灵跻身世界前三

数据中表明，天猫精灵（Alibaba）在2018年出货量、市场占有率方面全面领先于苹果、小米；而表格中除“其他”品类产品外，亚马逊、谷歌旗下智能音箱产品均上市一年以上；而天猫精灵X1开始销售不足半年的时间就杀进行业前三，实属不易。



天猫精灵X1

更多应用场景使其快速发展



不同于以往常规的智能音箱产品，天猫精灵不仅仅只针对语音对话为基础所开发。天猫精灵在原有的娱乐、对话、多媒体等功能方面的基础上，又添加了其它多场景应用 这是在智能音响行业中其它品牌所欠缺的，天猫精灵所作出的创新成就了它如此飞速的发展。

购物、应用等功能的植入更加完善的诠释了何为“智能”，而不是犹如2、3岁孩子那样与用户去对话而实现某些简单的功能，在用户的一些评价中，针对“声纹购物”、“语音识别能力强大”、“扎实的工业设计”等也有着非常普遍且客观的评价，其中“声纹购物”的功能成为了热议的话题，真正实现语音智能以达到一些场景性的应用，是目前行业所欠缺的。

近几年智能音箱市场以超快的节奏发展着，从2015年不到1万台的销量直到2017年8月超过10万台的销量，短短两年的时间就有这么大的提升，这根众多知名新品的诞生是分不开的，天猫精灵此次凭借着优秀的产品属性赢得了全世界用户的认可，我们更期待在2018年中阿里有更加优秀的智能产品投入到市场中。









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