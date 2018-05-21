还短视频？抖音上线电商入口成电商新宠

薄饼锅、刷鞋海绵、妖娆花音箱、手表遥控车、奶油拍脸机、小猪佩奇三件套……当被抖音安利了一波又一波网红产品之后，现在抖音终于要开始展开其电商化的变现战略了。

日前抖音方面已经小范围的上线了店铺入口，用户可以进入抖音达人的个人店铺，进行购物。抖音方面指出：这是抖音购物车功能的一部分，是淘宝链接的聚合，且该功能目前仍处于小范围测试阶段。

由此来看，抖音不仅要在短视频领域继续开疆拓土，还要从腾讯还有微博这些大佬的嘴里“抢食”。别说，当前的抖音还真有这个实力。



抖音电商厉害在哪里

首先是用户数量大，质量高，最最重要的是女性用户占比超大。根据极光大数据2月发布的报告，抖音用户年龄主要分布在20至29岁之间，占比达60.7%，一二线城市用户占比达38.8%。抖音的女性用户和年轻人占比都是最高的，其中女性用户占比为 66.1%，30 岁以下用户的占比达 93%。从购买力和转化角度，抖音的流量质量是最高的。

如此高质量的用户群加上抖音如此封闭的环境，因此很多人在看了痘印上的推荐视频之后，变回很快中毒。当前“抖音”，已经成为很多淘宝卖家在推销产品的前缀，据说要比明星同款好使。

其次是，抖音自己建立的MCN机构已经足够庞大。所为MCN就是指将PGC内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。

这个方面，抖音在成立之初就已经在下功夫。如抖音在跟微博的蜜月期，就吸引了大量优质KOL和明星入住，如“小岳岳”，欧阳娜娜还有杨颖等等。

不仅如此，抖音几乎在各大头部综艺中都能看到其身影，砸钱上《快乐大本营》、《天天向上》；砸钱挂名网络综艺如《中国有嘻哈》、《明日之子》、《明星大侦探》、《高能少年团》等等。

以上这些除了接入PGC内容创作者，更是带动了一大批UGC创作者加入。两者结合不仅是内容上有保证，更重要的普通用户有了一个很好的上升空间，成为“网红”。

最后，依旧是今日头条的只能推荐立了大功。这主要是抖音中的广告没有定位，当用户涮了几十条短视频后，偶尔刷到一条广告会有一种新鲜感。当然这主要指是硬广告，痘印最厉害的是软广告，就是很多“素人”会安利你们一波又一波的“神器”，最后不自然的就被种草。

抖音电商变现中，真正值得关注的是达人合作，即KOL等头部用户的合作，再加上配合智能分发，有很大的想象空间。

抖音“投入”阿里巴巴怀抱也算是逼不得已

都年初开始，抖音就一直处在被同行竞相排斥的阶段。如，微博多次封杀“抖音”。同时微博开始大力扶植自家的小伙伴，如秒拍、晃咖等抖音的直接竞品。

另外就是腾讯，旗下的微信也是多次那抖音开刀。并且腾讯还拿出30亿元来扶植自家的微视，试图在短视频市场上对抖音实现逆袭。

因此在这种情况下，抖音急需要找个大山靠上去，而且这个还能给他足够的资源。这时候阿里巴巴就是一个不二选择。

这里最重要一点是，阿里巴巴的内容电商一直是这几点重点投入的领域，并且微淘、直播、有好货、必买清单等频道，可是就目前来看，其效果并不显著。因此阿里巴巴跟抖音这样一个本身就再给淘宝一直待获得平台合作，不是什么坏事。

另一方面，抖音自己来讲，跟阿里巴巴合作电商，让有需要的用户直接在抖音上就能实现购物，可以大大提高用户的体验。这样还能给平台内容制作方提供更好的生态环境。

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