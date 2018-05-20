腾讯拉上了育碧能让电脑游戏业务重现活力吗？

在前两天的育碧财报电话会议上，育碧CEO Yves Guillemot表示，育碧的一些游戏将会由腾讯负责中国的发行，目前可以透露的是《彩虹六号：围攻》确定会由腾讯在国内重新发布，游戏也会尽快推出。

《彩虹六号：围攻》是育碧在2015年底推出的一款在线多人战术射击游戏，在推出后的一年内并没有多少反响，但随着育碧运营的成熟，这款游戏后期呈现出惊人的发展速度，如今已是全球范围内的一款在线游戏。

尽管育碧在中国有自己的分公司，但由于一些特殊原因，该游戏并没有开设国服，国内的PC玩家们主要是在Steam平台游玩该游戏。现在传出腾讯代理国服的消息，也是在圈内引起了不少讨论。

这里我们并不去谈腾讯代理《彩虹六号：围攻》是好事还是坏事，而是像看到腾讯在这个节点代理这么一款游戏的战略考量。

事实上，尽管我们都知道腾讯游戏现在是全中国乃至全球最赚钱的游戏公司，但腾讯自己知道在电脑游戏这一块的业务已经很久起色了。

腾讯在上周刚刚发布了2018年第一季度的财报，财报显示，腾讯游戏业务本季度营收为358亿元人民币，占到全公司营收的49%，其中手机游戏收入同比增长68%，达到人民币217亿元，而客户端游戏收入为人民币141亿元，与去年同期持平。

也就是说现在腾讯游戏的增量主要来自于手机游戏方面，而电脑客户端游戏的增长几乎停滞了，说腾讯不急是不可能的。现在的当务之急就是要寻找到新的增量。

说起腾讯游戏，很多人觉得腾讯代理的游戏很赚钱，但事实上从实际情况看，腾讯代理的游戏死掉的比活下来的更多。如今腾讯的PC网游仍然有活力的还是《穿越火线》《英雄联盟》和《地下城勇士》这老三样，而之后代理的游戏基本上都失败了。

随着手机游戏的市场入侵，腾讯自己的用户也在流失，也在往手机游戏跑，没有新游戏只靠老三样是不行的。所以我们能看到腾讯也一直在试图代理新的游戏，但一直都不太顺。

如今的现状是，腾讯去年好不容易拿到了《绝地求生》的应该是没希望上线了，《堡垒之夜》在国内的关注度不高，需要从头培养，可以说是青黄不接。这时候，在核心玩家圈里既有人气又有口碑的《彩虹六号：围攻》进入了视野，腾讯是不可能放过的，更何况两家公司本身就有投资上的关系。

《彩虹六号：围攻》能给腾讯带来什么？很显然，有了腾讯的宣传推广能力，加上游戏本身的素质和口碑，只要代理不作死，这游戏想火起来是没什么问题的。

我知道大部分老玩家肯定会继续留在国际服，但还是不得不承认，这些玩家的选择对腾讯的目标用户来说影响并不大。而且如果这一次腾讯开窍了，学了完美在代理Dota2上的做法，那可能还会事半功倍。

此外，《彩虹六号：围攻》的反恐题材要比《绝地求生》这种丛林法则更容易过审，这一点很重要，因为过不了审说什么都是白搭。如果当初《绝地求生》能过审，腾讯也不会像现在这么被动。

总之，《彩虹六号：围攻》在这个时间点也确实能让腾讯缓上一口气，下个季度的财报可能会比这季度的好看不少。

再说说育碧，育碧能跟腾讯这么好主要还是腾讯在育碧最困难的时候帮了一把。我们知道育碧这几年一直处于维旺迪的恶意收购要约之下，直到今年3月才正式打赢这一仗，让维旺迪抛售了所有育碧股份放弃收购。对于这些股份，一部分由育碧创始人Guillemot兄弟购入，一部分由育碧启动回购，其余部分则由两个长期投资者购入，其中之一就是腾讯。

腾讯以4.52亿美元获得了育碧5%的股份，并会在未来几年增加育碧作品在中国的覆盖面，所以这次《彩虹六号：围攻》的代理早已在计划之内了。

至于腾讯和育碧今后的合作，更多的还是会在手游方面，因为育碧的PC网游除了《彩虹六号：围攻》外目前几乎没有表现亮眼的。

最后，笔者预测，今年E3上将发布的《全境封锁2》也可能会由腾讯代理国服的运营。

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