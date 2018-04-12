腾讯暂停短视频直接播放，抖音、快手等都在列

【中关村在线新闻资讯】4月12日消息，自4月11号起，腾讯在微信和QQ上全面暂停了短视频APP外链直接播放功能。





腾讯暂停短视频直接播放（图片来自baidu）

目前网友通过微信和QQ分享的抖音、快手等短视频链接，已经无法观看。当点击短视频链接后，会弹出一个提示：互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。如需浏览，仍可复制网址使用浏览器播放。

除抖音外，腾讯还把快手、乃至最近被赶到浪尖上的自家微视，也一并给封了。

短视频方面，抖音方面表示，即日起，为更好地向用户提供服务，抖音将对系统进行全面升级，期间直播功能与评论功能暂时停止使用，升级完毕后会再次开通。

短视频整治回顾：

4月4日，国家广播电视总局发文表示，“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。

4月9日，今今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报等四款软件，先后在众多安卓商店以及苹果App Store商店下架。

4月10日，国家广播电视总局再度发文表示，在督察“今日头条”网站整改工作中，发现该公司组织推送的“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号。

4月11日，今日头条宣布将关闭应用内语录，段子，趣图，美图和美女共5个频道。同时今日头条还表示，这是内部整改的其中一部分。目前，这五个频道已经在今日头条中无法找到。

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