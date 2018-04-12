早报:当当75亿卖身天海 腾讯暂停短视频直接播

【科技早餐】

●天海投资：拟作价75亿元收购当当

天海投资（600751.SH）披露重组预案，拟作价75亿元收购当当网，增值率约235倍，并拟配套募资不超40.6亿元。对此，当当方面表示，当当与海航旗下天海投资今日签约，文件已提交、等待相关部门审核。

天津天海投资发展股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买北京当当网信息技术有限公司股权及北京当当科文电子商务有限公司100%股权并募集配套资金。

Z点评：当当被出售给海航系买家，也算是有个好归宿。



当当75个亿卖身天海投资（图片来自baidu）

【行业热闻】

●鸿海精密第一季度营收创新高 iPhone 8 Plus立功

鸿海精密今日发布了2018年第一季度营收报告。第一季度，鸿海精密总营收为1.03万亿元新台币(约合352.7亿美元)，同比增长5.22%。分析师认为，主要是强劲的通信设备和计算设备的市场需求推动了第一季度营收增长，并弥补了苹果公司iPhone X需求低于预期的影响。目前，鸿海精密是iPhone X的唯一组装厂商，公司约40%的营收来自于苹果公司的订单。

●滴滴、美团、饿了么三方混战无锡 遭约谈

4月11日上午，无锡市工商局召开紧急行政约谈会，约谈美团、滴滴和饿了么三家外卖运营商。约谈的重点是，近期相关外卖服务平台存在边纠错边推出新的极端营销措施的情况，如采取发放大量补贴或优惠券等无序的市场竞争手段争夺市场份额。值得一提的是，无锡市工商局在约谈现场责令三家外卖平台立即消除不良后果，而美团、饿了么、滴滴外卖平台代表均表示将遵守约谈要求。

●家装平台齐家网提交IPO申请:百度位列第二大股东

家装平台齐家网向港交所递交了IPO申请，招股书中暂未披露上市时间、股票发行量、发行价格等信息。齐家网成立于2005年，目前已完成四轮融资，百度持股16%位列第二大股东，曾领投数千万美元C轮融资。

●微信和QQ将暂停短视频App外链直接播放功能

继快手、火山小视频等App被下架，内涵段子永远关停之后，微信、QQ也将在互联网短视频整治期间，暂停短视频App外链直接播放功能，涉及的App包括微视、快手、抖音、西瓜视频等。

●今日头条关闭美女、趣图、美图、段子等5个频道

今日头条宣布关闭App内语录，段子，趣图，美图和美女共5个频道。目前，打开今日头条客户端，在频道选择中，已经看不到相关频道。今日头条方面表示，这是产品内部整改的一部分。

●淘宝禁售规范变更：全面禁售虚拟货币 重点打击ICO

淘宝网官方发布了《淘宝禁售商品管理规范》关于虚拟货币类商品规则解读变更公告通知。该变更将于2018年4月17日正式生效。据公告显示，此次禁售的变更由“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”变为了“基于区块链技术生成的虚拟货币等数字化产品及衍生服务”。

●乐视网:和睿驰汽车无法律关系 已与债务方达成三方案

乐视网回复深交所问询函：睿驰汽车与贾跃亭所控股的乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营；睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视网及乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。

●微信提示互联网短视频整治 统一暂停直接播放

微信官方发文称，互联网短视频整治期间，平台将统一暂停直接播放。如需观看，仍可复制网址使用浏览器播放。

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