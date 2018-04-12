网易希望能够投资任天堂 这事儿可能性大吗？

网易游戏最近在玩家圈子里的口碑有点崩盘，大大小小的负面消息被传出，比如前两天闹得沸沸扬扬的《第五人格》抄袭事件。现在，丁磊的一句“民间高手任天堂”更是让国内的核心玩家圈炸了锅。



网上流传的段子图

根据日经新闻的报道，网易CEO丁磊在接受采访时表示：“海外投资主要是在游戏设计方面的。毕竟一个公司的创意是有限的，我们已经做到世界上数一数二的手机游戏开发厂商了。但是必须要承认高手在民间，还有很多国家的工作做得非常优秀。比如日本任天堂等。我们非常希望以投资的方式和他们结盟，共同来开发产品。”

抛开“数一数二网之易，民间高手任天堂”这样的话不谈，我们从这段话中能够看出网易想要与任天堂合作的期待是有的。那么网易为什么会在这个时间点想到任天堂这个在手游方面并没有多少突出成绩的厂商呢？同时任天堂又有没有必要与网易进行合作，这是我们感兴趣的。

投资比自己还有钱的公司？

首先来聊聊丁磊所说的“希望投资任天堂”，有没有这个可能？这其实主要是看任天堂到底需不需要投资。

从市值上看，任天堂当前市值为474亿美元，而同期的网易市值为373亿美元，整整比网易多出100亿美元。而且值得一提的是，任天堂是一家零负债的公司，现金流也有超过100亿美元。从这几点上来看，任天堂是完全不缺钱的，甚至要比网易过得还要滋润。

从企业传统上看，作为一家日本的百年老店，任天堂对于外部资本的投资一向非常谨慎，这是很多日本家族企业的传统。所以网易想要投资任天堂的结果很大几率是被谢绝。

合作的基础是存在的

当然，不能投资还是可以谈合作的，这种合作基本被框定在手游范围内，因为任天堂不做PC游戏，与网易的共通点也只有手游部分了。目前对网易来说确实有和任天堂合作的需求，也有和任天堂谈的资本。

根据最新的App Annie提供的数据，网易的《荒野行动》已经在日本的游戏下载榜中抢下了第一，同时在亚洲其他地区的成绩也都不错，这些表现可能会打动试图在手游市场更进一步的任天堂。

而任天堂方面，本身的手游发展并不是很突出，《火纹》手游给任天堂带来了可观的收入，但之前《马里奥酷跑》的高下载低收入缺令人灰心，《Pokemon Go》原则上来说并不是任天堂主导的游戏。这说明，任天堂在手游上确实需要再来一把力。



日本下载榜

在这一点上，网易确实有和任天堂合作的可能性，最可能的合作方式就是代理运营。这么考虑也比较容易理解，中国的游戏市场任天堂看在眼里但自己没有能力去做，网易在中国乃至亚洲的分发能力现在来看是有竞争力的。

这样做还有一个好处就是能够让更多的中国玩家接触到任天堂这个品牌。Nintendo Switch的中国区销量任天堂已经知道了，但由于政策等更各方面问题，还无法确定放开手脚进入中国市场。但如果通过手游先进行品牌渗透，后续的更进可能会更顺利一些。

只不过这里有一个问题，任天堂对于自家游戏的控制欲是极强的，代理商想要进行“魔改”进本不可能被允许，这也是笔者认为任天堂不会找腾讯代理的原因。那么网易能不能接受任天堂的严苛要求，就像当初代理暴雪游戏时那样，这是一个变数。

共同开发困难重重

在采访中，丁磊明确提到的是希望“共同来开发产品”，而不是简单的代理，这种想法我们可以理解。

网易游戏现在饱受抄袭的质疑，尽管自己一直在强调创新，但事实上抛开官方辞令，大家心里都清楚网易的手游到底是个什么品性。中国现在处在消费升级的时代，游戏领域也一样，玩家的要求越来越高，眼界越来越开阔，核心玩家数量也在显著增长，山寨显然蒙不了几年了。



游戏消费升级进行中

网易的手游开发能力在技术上目前没什么可挑剔的，但是在游戏设计上依然薄弱（否则为什么要到处借鉴呢？），那么这世上谁最会做游戏呢？任天堂，网易当然想要跟任天堂合作搞开发了。

有人可能会问，任天堂游戏那么好，直接Copy不就好了。笔者只能说，全球的游戏界人人都知道任天堂游戏好，但却没有一家公司能做出同样品质的游戏来，就是照着抄都抄不到精髓。很气是不是？但网易也懂这个道理，而且跟着老任一起做游戏还能长本事，这是多少人想要有的机会。

但令人遗憾的是，尽管网易很想这么做，但笔者认为可能性很低。任天堂对于自家游戏的要求严格到近乎苛刻的地步，而且很有一套自己的游戏理念，这些理念目前看与国内的游戏大环境是格格不入的。

任天堂非常爱惜自己的羽毛，宁愿不做也无法忍受自己的游戏被玩家诟病而沾上污点，尤其是国内这种专门挖坑坑人的课金游戏。就算网易愿意做出改变，任天堂也不会轻易相信，毕竟网易以前的游戏并不能给人以信心。

所以从头到尾分析下来，我们发现，网易想要投资任天堂不可能，想要合作开发游戏也不可能，唯一可能的就是合作进行代理，仅此而已。

关于这件事，大部分人都在调侃，但我们也不能否认网易确实试图在做出一些改变，或者说试图在找一条后路。这两年国内的游戏环境变化挺大，腾讯也在做出改变，网易也想变，这些都是好事。最后笔者想说的是，玩家成熟得越快，国产游戏的产业升级才会越快。

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