蚂蚁金服估值达1500亿美元，凭什么这样高

彭博社援引多位知情人士消息称，蚂蚁金服正与潜在投资者谈判，至少融资100亿美元，而巴克莱银行给出的公司估值超1500亿美元。其中一位知情人士称，新加坡主权基金淡马锡希望能够领投蚂蚁金服的这一轮融资。

若蚂蚁金服顺利完成本轮融资，将成为全球最大金融科技公司和最大的初创公司。1500亿美元的估值甚至比2014年阿里巴巴上市时的估值还高。2014年9月，阿里巴巴以68美元/股的发行价正式登陆纽交所，市值超1420亿美元。



蚂蚁金服估值达1550亿美元（图片来自baidu）

对于蚂蚁金服的高估值，巴克莱银行主要是出于以下几点考量：

首先，蚂蚁金服凭借支付宝在过去一年线下支付增长迅速

巴克莱报告显示，2017年Q3支付宝在中国移动支付市场份额为53.7%，较2016年同期的50.4%上升了3.3个百分点。与此同时，腾讯2017年Q3在中国移动支付市场的份额占比为39.4%，较2016年同期的38.1%仅上升了1.3个百分点。

其次，受益于多样化的支付场景和其他金融服务的渗透

蚂蚁金服透露，其支付业务服务涵盖13种不同的消费场景，包括网上购物，零售店，游戏，日常缴费，餐饮，汇款，公益，信贷，金融服务，充值，校园服务，交通和医疗服务。据介绍，在根深蒂固的电商支付领域之外，有着2亿用户会使用支付宝的公共交通、社保和民政管理服务。

基于上述用户和ARPU预测，巴克莱预测蚂蚁金服2017财年的总收入为89亿美元，到2021年将增至335亿美元，4年复合增长率为39％。基于44%的常规息税前利润率，巴克莱得出2021年146亿美元的息税前利润。假设有效税率为20%，根据模型计算得出2021年117亿美元的息前税后经营利润。

以此巴克莱银行结合息前税后经营利润45％复合年增长率（2019-2021），并基于28倍的EV/PLAT和2019年55亿美元的预期息前税后经营利润认为蚂蚁金服1550亿美元估值。

最后，蚂蚁金服的全球化布局也为其估值加分不少

在去年10月的“双十一”动员会上，蚂蚁金服曾宣布，目前支付宝为200多个国家和地区的用户提供服务，支持18种货币结算。

而蚂蚁金服第一个海外果实是印度的Paytm。2015年蚂蚁金服两次增资Paytm，占股达40%。截至目前印度Paytm的用户数已增长至2.2亿，这意味着Paytm超越PayPal，成为全球第三大电子钱包。



蚂蚁金服投资表（图片来自腾讯科技）

除了印度，蚂蚁金服还积极布局东南亚市场。蚂蚁金服于2016年11月战略投资泰国支付企业Ascend Money；2017年2月注资菲律宾数字金融公司Mynt。两个月后，与印尼Emtek集团成立一家合资移动支付公司。

在东亚市场上，蚂蚁金服向韩国互联网公司Kakao旗下的移动金融公司Kakao Pay注资2亿美元；支付宝还与日本第二大便利连锁店罗森合作，以便让日本的1.3万家罗森商店支持支付宝。支付宝现在也可以在日本的国际机场以及大型零售商，如Takashimaya百货商店和Bic Camera购物中心。

美洲市场上，2017年5月，支付宝宣布了与First Data的合作，让美国的400万个商户销售点（POS）支持支付宝，这样的支持力度在当地Apple Pay等量齐观。

蚂蚁金服最近正在竞购的MoneyGram（速汇金），代表了跨境汇款业务，便是其中的一部分。MoneyGram是全球第二大国际汇款服务公司，在200多个国家与地区拥有35万个网点，其快速汇款业务能让资金直达全球约24亿账户。

最近的一次海外投资是蚂蚁金服确认了入股巴基斯坦小微金融银行TelenorMicrofinanceBank（TMB）。蚂蚁金服以1.845亿美元（约合12亿人民币）从挪威电信巨头Telenor设在巴基斯坦的子公司TMB手中收购了45%股权，后者曾在2009年上线了当地首款“电子钱包”Easypaisa。

据当前来看，蚂蚁金服国际化道路走的是，通过合作输出支付宝的整个模式。具体而言，蚂蚁金服选择与当地已持有牌照、合规流程成熟的企业合作。占领市场后，将来技术授权收入等将会成为蚂蚁金服重要财务亮点。

蚂蚁金服距离上市或仅有一步之遥

蚂蚁金服上市计划，阿里巴巴方面和蚂蚁金服一直都是三缄其口。不过最近这个情况有所改变。马云在今年一月表示：“我们一定会认真考虑香港这个市场，而且希望参与香港金融市场打造，把她真正打造成为世界继纽约后第二大金融中心。”



蚂蚁金服彭蕾（图片来自baidu）

马云透露的信息很少，但是私下里阿里巴巴和蚂蚁金服的动作很快。今年二月，阿里巴巴和蚂蚁金服联合宣布，根据2014年双方签署的战略协议，并经阿里巴巴董事会批准，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。

阿里的这一动作也被外界看作是蚂蚁金服启动IPO的信号。因此结束里人分成之后，将有力的提高蚂蚁金服的财务表现。据了解，2017年全年，蚂蚁金服以支付知识产权及技术服务费名义，向阿里巴巴支付的利润分成合计达到49.46亿元；按照37.5%的分润比例折算，2017年全年，蚂蚁金服的税前利润达到131.89亿元。

而巴克莱银行预计，基于44%的常规息税前利润率，蚂蚁金服到2021年146亿美元的息税前利润。



蚂蚁金服CEO井贤栋（图片来自baidu）

另一大信号，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职。对此分析人士给出的评价是，井贤栋的职业经理人背景，更符合市场和投行人士的口味。

除了可自身的调整，国内A股的改革业务蚂蚁金服上市提供了新选择。今年将继续深化IPO（新股首发）市场化改革。证监会支持国家战略，对新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”产业，重点支持创新型、引领型、示范型企业。

而蚂蚁金服正好符合，上边提到的“四新”产业标准，如何在国内上市必将会成为重点扶持对象，“过会”什么的将会大大提速。除此之外，蚂蚁金服早已经拆除了VIE结构，因此A股的一些规定对它来说也不是问题。

根据最新的工商资料，蚂蚁金服目前的两大股东为杭州君瀚股权投资企业（有限合伙）和杭州君澳股权投资合伙企业，持股比例分别为42.27%和34.14%，二者皆为阿里系高管实际控制的持股平台；全国社保基金持股4.66%，中投公司控制的置付（上海）投资中心（有限合伙）持股3.08%，中国人寿持股1.66%。

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