比起猝死的内涵段子，变成植物人的糗百更可悲

内涵段子猝死了。作为一个互联网1.0时代生长起来的90后95前网民，在笔者上大学期间段子类产品或者网站更多呼风唤雨的一家名为“糗事百科”的网站。糗百是怎么走到今天这个无人问津的地步呢？用一句俗话来说：一步赶不上，步步赶不上。



糗事百科现在就像个植物人（图片来自于谷歌）

知乎上活着许多对于糗百过去如何起家以及现在为什么会衰落的帖子，人们总是会去美化一些过去美好的记忆，同时对于当下的落魄现实进行无情的批判。大多数人对于当时的糗百最多的评价是：“真的是完全停不下来，经常不知不觉到凌晨两三点。”这样的说辞各位是否有些耳熟呢？没错，这就是目前大部分人对于抖音的评价。

冰冷的数字是不会骗人的。根据百度指数给出的数据显示，糗事百科在近半年以来搜索指数最高的一天就是内涵段子被关停的4月10日，达到了11525。剩余时间内，糗事百科的搜索指数一直在7000到8000左右徘徊。这样的一个成绩是什么概念呢？还是以内涵段子作对比，抛开被关停的4月10日这一天，内涵段子的搜索指数基本维持在了20000左右，最高点达到了35000。也就是说，大部分时间里内涵段子的搜索指数是糗事百科的3倍左右，足见双方人气的差距。

然而在五六年前，双方的人气显然不能同日而语。糗事百科在最巅峰的时候是2012年，微博刚刚火起来的时候。在那个时候，糗事百科的搜索指数峰值曾经一度突破12万，这样的一个数字在内涵段子整个生命周期之内也没有办法达到。也就是说，移动互联网时代来临前，糗事百科毫无疑问是搞笑段子品类的头牌。



糗事百科近半年来百度指数的最高点，竟然来自于昨天（图片来自于百度指数）

纵观糗事百科的发展历程，早期处于禁欲式宣传的他们无疑是一相对小众的网站。网站中的内容相对简单，就是把用户日常出现的糗事Po到网上，与他人分享。如果细细去追究，糗事百科的初衷无疑就是“你有什么糗事说出来，让我开心开心”。这样一个半封闭式的状态很容易帮助用户克服把这些糗事说出来的心态，同时这样的环境中也慢慢孵化出了一批稳定的段子写手。

那么，糗事百科是怎么倒下的呢？总结起来无非就是一个原因：移动互联网时代和人工智能算法的时代，糗事百科一个也没有赶上。

移动互联网时代的开头，正是糗事百科风光无限的时候。尽管前期因为开放注册让整个论坛的环境变差，但随着审查机制的加强，糗事百科已经进入了黄金时代。比较令人遗憾的是，糗事百科在黄金时代的时候并没有向移动端进行转移，依旧局限在PC网页上。

其实，糗事百科并非完全错过移动互联网时代，他们也曾经做过一些其他的尝试，比如他们开始走下坡路的2014年，就推出了当时首款匿名信息分享软件“秘密”。这款软件给用户提供了一个完全匿名的网络，不能和家人朋友说的秘密，不能在QQ和微博上说的秘密，都可以在这里说出来。这款软件也在更名“无秘”之后一飞冲天。“无秘”在去年倒下了，与“内涵段子”的命运不同，无秘单纯是因为他们资金跟不上了。



无秘在算是糗百团队在移动互联网时代代表作（图片来自于谷歌）

有很多人事后总结，糗事百科的内容与“内涵段子”的运营模式其实非常契合。两者的差别其实就在于糗事百科并没有选择人工智能算法为用户推送感兴趣的内容，并提升用户的粘性。与此同时，众多有创造力的用户离开了糗事百科，使得整个网站更多的内容向低俗化转移，同时段子的质量日趋陈旧，让更多的人不会再选择上糗百看段子。

许多老用户对于现在糗事百科状况最痛心的一点在于，代表着糗事百科精神的原创与搞笑现在已经荡然无存，其实类似的精神早就转移到了“内涵段子”。这些用户凝聚力非常之高，想必对于哪家公司来说都是希望能够维系住的用户。拥有相似困境的产品，还包括暴走漫画。



资源转移到视频节目之后，暴走漫画也尴尬了（图片来自于谷歌）

张一鸣其实对于“内涵段子”有着非常深厚的感情，今日头条起家就是来自于“内涵段子”。现在关停之后，今日头条很有可能需要类似的产品来找回流失的用户，而糗事百科是一个不错的收购对象，毕竟网易现在唯独不缺的，就是钱了。

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