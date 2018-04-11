张一鸣公开信致歉:产品走错了路 责任在我

【中关村在线新闻资讯】4月11日消息，今晨， 张一鸣在今日头条上发公开信致歉，称今日头条将永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号。“产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我。”



张一鸣在今日头条上发公开信致歉（图片来自baidu）

4月10日广电总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

张一鸣在公开信中称，公司目前存在问题的深层次原因是：“四个意识”淡薄、社会主义核心价值观教育缺失、舆论导向存在偏差。一直以来，我们过分强调技术的作用，却没有意识到，技术必须要用社会主义核心价值观来引导，传播正能量，符合时代要求，尊重公序良俗。

同时，公开信还明确了今日头条将做出整改：一是将正确的价值观融入技术和产品，二是整治社区秩序，优化社区氛围。

另外，今日头条将强化总编辑责任制，全面纠正算法和机器审核的缺陷，不断强化人工运营和审核，将现有6000人的运营审核队伍，扩大到10000人。并将建立黑名单制度，启动专项未成年人保护措施，上线反沉迷、反谣言、反低俗系统。

“我们真诚地期待社会各界帮助和监督我们的整改。我们绝不辜负大家的期望”，张一鸣称。

以下为张一鸣公开信全文：

关心今日头条的朋友们：



我真诚地向监管部门致歉，向用户及同事们道歉。 从昨天下午接到监管部门的通知到现在，我一直处在自责和内疚之中，一夜未眠。

今日头条将永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号。产品走错了路，出现了与社会主义核心价值观不符的内容，没有贯彻好舆论导向，接受处罚，所有责任在我。

自责是因为辜负了主管部门一直以来的指导和期待。过去几年间，主管部门给了我们很多的指导和帮助，但我内心没有真正理解和认识到位，也没有整改到位，造成今天对用户不负责任的结果。

自责也是因为辜负了用户的支持和信任。我们片面注重增长和规模，却没有及时强化质量和责任，忽视了引导用户获取正能量信息的责任。对承担企业社会责任，弘扬正能量，把握正确的舆论导向认识不够，思想上缺乏重视。

同时，我也辜负了投入无限热情和心血打造了这款产品的同事。产品出现这么大的问题，停止服务，我有领导责任。

3月29日央视报道我们的广告问题后，我不断反思自己以前的想法，反思公司现在的做法，开始大力推进公司员工提高意识、改进管理、完善流程。

我是工程师出身，创业的初心是希望做一款产品，方便全世界用户互动和交流。过去几年间，我们把更多的精力和资源，放在了企业的增长上，却没有采取足够措施，来补上我们在平台监管、企业社会责任上欠下的功课，比如对低俗、暴力、有害内容、虚假广告的有效治理。

我们作为一家十八大后快速发展起来的创业公司，深知公司的快速发展，是伟大时代给的机会。我感恩这个时代，感恩改革开放历史机遇，感恩国家对于科技产业发展的扶持。

我深刻反思，公司目前存在问题的深层次原因是：“四个意识”淡薄、社会主义核心价值观教育缺失、舆论导向存在偏差。一直以来，我们过分强调技术的作用，却没有意识到，技术必须要用社会主义核心价值观来引导，传播正能量，符合时代要求，尊重公序良俗。

我们必须重新梳理我们的愿景。我们说，要做全球的创作与交流平台。这就要求我们必须保证所“创作”与“交流”的内容是积极向上的、健康有益的，能够给时代、给人民带来正能量。

我们必须重新阐释并切实践行我们的社会责任：正直向善，科技创新，创造价值，担当责任，合作共赢。我深刻地认识到，企业的发展必须紧扣时代和国家发展主旋律。

今天，监管部门、公众和媒体指出了公司存在的问题，是对我们的善意提醒和有力鞭策。我跟我的同事们将立即着手改变，改变自己的思想，改变我们的做法。

一、将正确的价值观融入技术和产品

1、加强党建工作，对全体员工进行“四个意识”、社会主义核心价值观、舆论导向、法律法规等教育，真正履行好企业的社会责任。

2、强化各业务线履行社会责任的制度化机制化，将其列入业务考核范围。

3、进一步深化与权威媒体合作，提高权威媒体内容的分发，保证权威声音有力传播。

4、强化总编辑责任制，全面纠正算法和机器审核的缺陷，不断强化人工运营和审核，将现有6000人的运营审核队伍，扩大到10000人。

二、整治社区秩序，优化社区氛围

1、公司将把4月作为整改月。成立整改委员会，全面清查产品中存在的问题，并定期向监管部门汇报整改进度，向公众同步整改结果。

2、建立黑名单制度，对违反社区价值观的创作者永久封禁。

3、启动专项未成年人保护措施，从产品、运营、审核等多个维度入手，保证未成年人的身心健康。

4、产品上线反沉迷、反谣言、反低俗系统，从产品和技术入手系统性解决社区问题。

5、成立内容监督专家团，邀请人大代表、政协委员、专家学者、媒体人等社会各界代表以及专业人士，对平台内容和服务进行监督，广泛征集意见，更好地提升内容质量。

最后，我再次向监管部门致歉，向关心我们的朋友致歉。

我们理应做得更好。我们一定会做得更好。

我们真诚地期待社会各界帮助和监督我们的整改。我们绝不辜负大家的期望。

今日头条创始人、CEO张一鸣

2018年4月11日

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