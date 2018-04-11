早报:蚂蚁金服将融资100亿美元 今日头条道歉

【科技早餐】

●彭博社：蚂蚁金服至少融资100亿美元

彭博社援引多位知情人士的消息称，蚂蚁金服正与潜在投资者谈判，至少融资100亿美元，为公司估值约1500亿美元。其中一位知情人士称，新加坡主权基金淡马锡(Temasek Holdings)希望能够领投蚂蚁金服的这一轮融资。业内人士称，如果蚂蚁金服顺利完成本轮融资，则将成为全球最大金融科技公司和最大的初创公司。

Z点评：蚂蚁金服“烧完”这100亿美元之后，也就该上市了。



蚂蚁金服拟融资100亿美元（图片来自baidu）



【行业热闻】

●联想杨元庆：PC业务要重返第一

联想集团董事长兼CEO杨元庆宣布，未来一年联想将聚焦四场战役：PC业务重返第一；移动业务重回健康业务模式；数据中心业务实现可持续的盈利性增长；AI构建起竞争优势。杨元庆称，从去年业绩报表看，联想各项数据表现较好，营业额达到了三年来最高，纵观国际市场，联想PC在11个国家中进入市场前三，智能手机在4个国家中挤进前三，“我们在未来的发展道路，不仅要往前发展，而且要往上发展”。

●库克：隐私是一种人权 苹果不会出现Facebook的情况

苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）最近重申了自己对于个人隐私的看法。他说：“我们十分注重用户体验。并且我们不干涉用户的私人生活，我认为这是对个人隐私的侵犯。保护隐私这种事情不是我们上周才开始做的，你们都知道最近发生了什么事。我们在隐私保护方面的工作已经开展了很多年。”

●国内勒索病毒疫情严重 每天十多万台电脑被感染

国内安全团队火绒近日发出安全警报，报告称国内勒索病毒疫情非常严峻，政府、企业和个人用户都在被攻击之列，而系统漏洞是勒索软件攻击的主要入口。

●抖音正式上线反沉迷系统 帮助用户管理时间

抖音官方账号今天发布的一则海报显示，本周内，抖音正式上线第一期反沉迷系统。据悉，安卓最新版本已经全量发布，苹果版本还在发布过程中。抖音将成为国内首个上线反沉迷系统的短视频产品。

●今日头条正式向公众致歉：将严审全线产品

今日头条方面表示，根据监管部门要求，今日头条将永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号。在此向内涵段子的用户及公众致歉。今日头条将对全线产品进行严格审查，举一反三，积极整改，坚持正确的价值导向，营造风清气正的网络环境。

●扎克伯格正装与美议员会面：Facebook问题都是我的错

Facebook公司CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）前往美国国会作证。扎克伯格表示，Facebook公司目前所面临的问题，都是他的错误造成的。作为世界上最大的社交媒体企业，在防止其工具被用于作恶这一方面，他们做得不够好。尤其是在虚假新闻、国外势力干预大选、仇恨言论、开发者政策和数据隐私方面。

●FTC对Facebook进行非公开调查 最高处罚7.1万亿美元

美国联邦贸易委员会（FTC），后者理论上可能会对Facebook处以高达7.1万亿美元的巨额罚款。2011年，FTC曾指控Facebook“欺骗消费者，一边告诉他们Facebook上的信息保密一边再三允许用户信息被分享和公开”，当时Facebook与FTC达成了和解。根据和解条款，Facebook须遵守特定法规来保护消费者隐私。

●苹果公司全球100%采用可再生能源供电

苹果公司宣布其全球设施采用100%可再生能源供电。这意味着，苹果位于美国、英国、中国和印度等43个国家或地区的零售店、办公室、数据中心和其他场所设施已经全部采用100%可再生能源。另外，苹果新增了九个制造合作伙伴，承诺以100%可再生能源为生产苹果产品供电。目前做出同样承诺的供应商已经达到了23家。

●派杰：逾八成美国青少年青睐iPhone而非Android手机

华尔街投行派杰（Piper Jaffray）公布最新的“青少年调查”（Teens Survey）报告称，目前82%的美国青少年拥有iPhone手机，这一比例创下了该调查历史上的最高水平。与此同时，调查还显示未来这一比例还将继续上升，原因是84%的受访青少年都表示，他们的下一部手机将是iPhone。

【新品上手】

外形出众内在强劲 机械师F117全面屏游戏本评测

华为P20 Pro深度拆解 揭开三摄背后秘密

【科技杂谈】

全面屏浪潮下 老罗也保不住T3的实体键

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:蚂蚁金服将融资100亿美元 今日头条道歉http://news.zol.com.cn/684/6848052.html