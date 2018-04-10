【中关村在线新闻资讯】4月10日消息，就在刚刚，国家广播电视总局发布公告，表示在督查今日头条的网站整改过程中，发现“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，并责令其客户端和公众号永久关停。



广电总局责令内涵段子永久关停：包括微信公众号（图片来自于weibo）

据了解，广电总局表示，“内涵段子”客户端软件和相关公众号存在导向不正、格调低俗等突出问题，引发网民强烈反感。为维护网络视听节目传播秩序，清朗互联网空间视听环境，依据相关法规的规定，总局责令“今日头条”永久关停“内涵段子”客户端软件及公众号，并要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

就在昨天，多家国内应用商店对外反馈表示，有关部门已经向他们下发指令，要求下架今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报等四款软件。根据记者的验证，北京时间3点时这四款软件已经在各大安卓商店中下架，App Store依旧可以下载到这几款应用。

上周的时候，今日头条官方对外宣布，他们在最近的整改期间已经对于旗下短视频产品共计下架问题视频10318条，重置封禁问题账户4864个，增加视频审核相关词库敏感词1700余条。

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