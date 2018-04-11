摩拜被收、ofo被抢，这次滴滴要开始渡劫了

最近一个月，是滴滴过的最憋屈的一段日子。先是ofo转投阿里巴巴怀抱，在3月份拿到阿领投的8.66亿美元；然后滴滴想着转投摩拜时，却让美团截胡，直接37亿美元收购。

前有共享单车布局落空，后又美团打车在蚕食市场份额，滴滴眼看着自己辛苦打下的江山，马上就要被瓜分，心里自然不是滋味。所谓渡劫之后就是飞升，现在滴滴下定决心要干了。本周滴滴联合托管的小蓝单车、以及自有品牌青桔单车，推出了“0元骑行”活动，目的很简单就是来抢夺用户。



滴滴小蓝车免费骑（图片来自baidu）

共享单车补贴大战还能打吗？

极光最新数据显示，摩拜与ofo稳居行业两强：ofo市场渗透率为4.86%，摩拜为4.56%，旗鼓相当。位居第三位的是阿里旗下的哈罗单车，第四位的是滴滴的小蓝单车。

就当前共享单车格局看，市场上前四位共享单车都已经找到了自己的位置，而且在体量上老三和老四对老大和老二根本构不成威胁。如当前ofo的体量是就是哈罗单车的6倍。

另外从政策上，共享单车的发展也已经接近天花板。目前目前，上海、广州、深圳、北京、南京、郑州、武汉、福州、南宁、扬州等城市均已暂停共享单车新增投放。也就说，共享单车今后的竞争都只能在现有市场存量下进行。

因此从这两方面看，未来共享单车在竞争中很难在出现2017年时的“烧钱大战”。今后共享单车竞争将趋向于，精细化运营，以及提升骑行体验上去。如免押金骑行、加快自行车的迭代更新等等。

这次滴滴联合小蓝车和青桔搞免费活动，其实更多的是巩固自己在共享单车领域的仅存的市场份额。另据36氪报道，滴滴计划在2018年投放约600万台单车，不过由于许多大城市禁止新增投放的限制，预计这些单车大部分会流向二三线城市。

虽说大的补贴战不会发生，但一些小恩小惠上述共享单车企业还是会舍得付出。最终共享单车彻底成为三大巨头之间的游戏，其他人已经很难进入。

滴滴失意之后，阿里或是好伙伴

当美团宣布收购摩拜之后。滴滴宣布，其外卖业务在无锡成功拿下三分之一的市场份额，位列市场第一，而且外卖业务将在近期向其他地区推广。滴滴这步棋除了向美团示威之外，还有自己的考量。

因为滴滴从成立之初，到现在做大做强都是轻资产模式。相比之下，外卖业务则是重资产模式，美团之所以还能跟饿了么抗衡，靠的就是上万名的骑士。另外，饿了么和美团已经做到了日单超2000万的规模，但依旧是亏损，这显然不是滴滴想看到的事情。

滴滴的考虑的地方是，借助目前自己庞大的车主资源以及大数据资源，实现自身资源的最大化利用。截至2017年底，滴滴订单总量和用户数分别是74.3亿单/4.5亿，已覆盖全国400多座城市。可以说这都是现成的资源，只要有优惠这些用户很可能会成为滴滴外卖的粉丝。 滴滴做外卖，其实本质上是对出行领域边界的拓展。

在“最后三公里”上，美团完成对摩拜的收购，会反向印证市场领先的ofo平台价值。也就说，滴滴在ofo下轮融资时会选择加码。毕竟自己再造一个ofo是不可能的。

出行领域，由于目前美团摩拜已经彻底倒向腾讯，因此滴滴和阿里巴巴之间或将有合作可能。当初滴滴合并快的让阿里巴巴在出行领域跌了跟头，现在借着滴滴和美团的不合，双方合作，一方面可以共同对付美团，另一方面阿里巴巴可以强化支付宝的使用场景。

滴滴根本不care美团打车，无人驾驶才是王道

美团打车在上海轻易就撬动了滴滴大约三分之一的市场份额，让很多人士嘘嘘不已。打车对于美团来讲至关重要，因为它是美团打造本地生活的重要一环，借着打车美团实现了o2o的闭环。



滴滴程维（图片来自baidu）

美团在出行领域啃下一块蛋糕容易但是打下一片江山很难。截至2017年底，滴滴订单总量和用户数分别是74.3亿单/4.5亿，已覆盖全国400多座城市的出行需求，合并Uber中国后，其市场占有率保持在90%以上。

从市场份额上讲，滴滴其实根本不担心，况且打车市场还有很多玩家在玩，美团竞争压力本身就很大。另外一点则是核心，即未来出行领域“无人驾驶+”将成为主流。而且滴滴也早有布局，这种优势是美团所不能比拟的。

2017年，滴滴获得新一轮40亿美元融资过程中，抛出了“100辆自营电动车”计划。该计划包含两大目的：一是自测电动充电网络；另一大目的是无人驾驶。并且滴滴和通用、Waymo、Drive.ai一起试图打造“造车车厂+出行平台+自动驾驶系统”的生态，而且最快在2018上半年，美国湾区就会开启呼叫无人出租的试水。

2017年3月，滴滴的硅谷研究院也在苹果公司附近安营扎寨，这个研究院的目标就是自动驾驶。另有媒体爆料，滴滴已经收购了一家硅谷自动驾驶初创公司。

今年1月26日，滴滴于北京宣布成立AILabs（人工智能实验室），由滴滴副总裁叶杰平教授亲自领军，目前团队已有逾200位从事AI前沿技术研发的科学家和工程师，预计今年规模将进一步提升。2月，滴滴还透露，将在美国和中国的三个城市进行自动驾驶汽车测试。

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