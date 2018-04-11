四个月过去了，知乎的短视频计划成功了吗？

有个友人年初从知乎团队离开，当时的他对这份工作满是不舍。在跟我聊起的时候，他更多的感受是骄傲，尤其是他在临走前帮助知乎的新产品线搭建起基本的架构。当时我就问他，知乎的新产品线是什么，他没有回答我。后来我们都知道了，那个新产品线就是知乎的短视频“创作”。



知乎的野心，远远不止是社区（图片来自于谷歌）

全中国仿佛都在做短视频，知乎自然也不会例外。就像所有人都在做社交的时候，知乎也推出了“想法”这一产品。相比别家的策略，知乎并没有为短视频单开一个入口，想法和Live仍然是他们比较倚重的产品。大部分用户的短视频仍然嵌套在回答或者是想法之中。

知乎终究是一个注重用户体验和粘性的公司，如果一个产品没有经过用户长时间测试，他们是不敢贸然上线的。以社交平台“想法”为例，这款社交产品正式上线是在去年的8月份左右。但在3、4月份的时候，知乎就已经邀请部分活跃用户或者大V来使用想法这一产品，足见他们对于新产品的谨慎程度。

目前，知乎仅仅上线了一款短视频制作工具，并集成在知乎App之中。这款工具支持直接录制和剪辑视频，最多支持 1 分钟时长的视频，并配备了贴纸、文字、音乐、滤镜等多个特效，帮助用户为视频轻松增加信息含量和质感。而针对美食、DIY、好物分享等领域，知乎还定制了模板，通过步骤分解和指引的方式让用户实现“傻瓜式拍摄”。



知乎短视频的调性，还是小清新（图片来自于谷歌）

对于每一个想要进入短视频市场的公司来说，内容的创作生产都是一个非常重要的问题，知乎也不例外。内容创作者知乎是不缺的，尽管近几年各大新兴问答平台都在从知乎挖走大V，但对于知乎这样粘性比较大的产品，影响远没有人们想象的那么大。即便这些被挖走的大V在知乎无法发布长篇文章，那么使用知乎的短视频产品发布些生活点滴应该还是可以的。

就像抖音的主要视频内容是音乐和舞蹈一样，知乎的短视频创作也有自己的定位，那就是知识分享。无论是分享你如何做好的一道菜，还是分享你平常怎么淘好物。总之，这些生活中的点滴以及其中蕴含的知识都可以通过短视频分享给关注你的粉丝们。同时，这些好物美食的知识分享也基本符合知乎整个社区的风格。

这些短视频在知乎有没有市场呢？答案当然是肯定的。现在的知乎内容创作者早已经摆脱了纯“码字”的模式，短视频早已成为某些回答的标配。想学怎么做乌冬面？没关系，拍个短视频一学就会。不知道家里买哪种扫地机器人？拍个视频让你看看我家的是怎么运行的。就是这种模式，让用户有着更多创作的欲望。同时由于时间限制在1分钟以内，用户可以更加放心的使用流量进行观看。可以说，知乎现有的模式非常适合这种搭配文字的短视频。



知乎目前的短视频运营，是想法+抖音

那么，知乎会怎样经营他们的短视频产品呢？在我看来，知乎需要进一步打磨自己的人设并认真考虑是否要进行拆分独立，微博故事就是一个比较典型的例子。新浪微博现在也在经营短视频业务，微博故事是微博投入了很大精力的产品。不过随着时间的推移，越来越多人意识到这一短视频产品与微博的整体风格并不搭，即便是Instagram类似功能的效果也没有实现。

况且，普通微博中的短视频是直接上传到秒拍，而微博故事则占用单独的服务器。也就是说，单单一个微博旗下就有两个短视频产品，内部的倾轧是比较令人担心的。知乎并不存在这样的问题，知乎内上传的所有短视频都处在同一服务器之中。无论是想法中的短视频，还是回答中的短视频，都不会出现整体风格差异的问题。因此，短期内知乎经营的短视频并不需要拆分。



微博故事的经验，对于知乎是个借鉴（图片来自于谷歌）

不过，知乎团队需要考虑的一个重要问题在于，短视频品产品究竟还要养多久。大多数的短视频都还是通过想法的话题进行发布。这些视频很多都是知乎网友已经在抖音或者其他平台上传过的作品，瞬时性的视频创作相比抖音等产品依旧是短板。因此，如果参考知乎对于想法产品的态度，那么起码还需要至少半年的时间，人们才能够看到知乎短视频业务的完全体。

事实上，知乎在知识分享短视频领域最大的竞争对手无疑是百度。他们拥有百度贴吧、百度知道和百度百科等完整的知识传播体系。同时，秒懂视频也依托百度百科将词条视频化，受到了用户的欢迎。截止2017年6月，秒懂百科上线视频总量达到28万条，日均VV超过1200万。因此，知乎如果想要进一步发展短视频业务，最大的竞争对手和老师无疑都是百度。



秒懂视频今年将全面升级，知乎的形势将更加严峻

短视频、新零售和区块链，毫无疑问是现在最热最火的风口。对于知乎这种以内容起家的平台来说，短视频自然是不会错过的。知乎的短视频业务能否成为下一个种子选手呢？起码我的那位朋友非常有信心，毕竟比起抖音链接电商的模式，知乎提供的几种短视频模板对电商平台吸引力更大些吧。

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