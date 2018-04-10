早报：乐视网又亏了 红色iPhone8今起预订

【科技早餐】

●苹果发布红色iPhone 8系列 今起预订

红色iPhone 8/iPhone 8 Plus的核心硬件与此前推出的iPhone 8系列规格完全一样。红色特别版iPhone 8系列同样采用玻璃背板设计，并配以白色的苹果Logo。值得一提的是，为了统一配色，在红色特别版iPhone 8系列上苹果选择了相同颜色的铝金属中框。

与去年红色iPhone 7系列不同，苹果在红色iPhone 8系列上选用了黑色玻璃前面板，带给用户红与黑的视觉体验，这是更多用户容易接受的颜色。红色特别版iPhone和保护夹于4月10日（明天）20：30起在中国接受在线订购，4月13日星期五开始即可到店购买。

Z点评：换颜色还是苹果玩的溜。



红色iPhone8今起预订（图片来自baidu）

【行业热闻】

●乐视网：一季度预计亏损3.07亿元至3.12亿元

乐视网发布2018年第一季度业绩预告，预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净亏损为3.07亿元至3.12亿元。乐视网称，2018年一季度，公司的广告收入、终端收入以及会员收入相较上年同期均出现大幅度的下滑。

●刘强东放大招：京东推“闪电送”

刘强东近期曾不止一次地表态，希望京东物流“把商品放在离消费者最近的地方，减少搬运次数。”。日前京东物流CEO王振辉在博鳌对外宣布，京东物流正式推出“闪电送”服务！未来在京东上买东西，最快只要几分钟就能送货上门！

●虎牙在美提交IPO申请：拟登陆纽交所筹资2亿美元

虎牙周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）上市申请文件。招股书显示，虎牙计划通过IPO交易筹集2亿美元资金，该公司申请将其美国存托股票（ADS）在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上市，交易代码为“HUYA”。

●罗永浩：锤子最艰难时曾写“遗嘱”，去年起死回生

4月9日，锤子科技在北京召开新品发布会。锤子科技CEO罗永浩在发布会上说，2017年对锤子而言是很重要的一年，这一年公司成功实现了起死回生。罗永浩说，2016年下半年锤子在“濒临”倒闭的情况下，想了很多后路，甚至还写了“遗嘱”。好在公司终于在2017年迎来转机，去年5月发布的新机，获得了压倒性的好评。

●小米CEO雷军：希望把“不贪婪”写入公司章程

雷军日前在接受港媒采访时称，他赞同“不贪婪”（don’t be greedy）这一观点，希望把它写入公司章程。“我们必须抑制贪婪的倾向，赢得消费者的绝对信任，”雷军表示。“所以我们如今在考虑，我认为我们可能会把‘不贪婪’写入公司章程。我们不会永久让硬件业务的利润超出特定的百分点。我们的目标就是这1个或2个百分点。我们希望所有的消费者都能够毫不犹豫的购买我们的产品，”他说。

●张一鸣：有人24小时内雇400个微信号轮番黑抖音

今日头条创始人张一鸣发文，“不知什么人，居然24小时内雇了400多个微信号发一波一波拼凑黑抖音的稿子。”今日头条表示，此前近百个以市级地域号为主的微信公众号，同一天，刊发转载了内容素材几乎完全一致的文章，只是改了一个标题前缀：《XX人注意！你们疯狂日刷夜刷的抖音快手，终于出事了...》。“文章把来自其他平台、完全和抖音无关的伤害儿童的视频（有些视频甚至出现在抖音产品上线前），嫁祸给抖音。”

●特斯拉计划在中国召回8898辆Model S系列汽车

日前，拓速乐汽车销售（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年6月28日起，召回2013年9月11日至2016年4月9日期间生产的部分进口2013-2016年款Model S系列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及8898辆。

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