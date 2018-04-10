美团把战线拉的这么长，真不怕栽跟头吗

美团在2018年的第一个季度玩得风生水起，先是在网约车领域挖了滴滴的墙角，然后就是大手笔收购了摩拜单车。这段时间，科技媒体的头条美团成了常客。

据美团早前发布的数据显示，公司目前拥有大约3.2亿活跃买家以及超过400万商户，2017年总营收达到54亿美元，最近一次融资估值300亿美元。从数据上，美图的确称得上是一个巨无霸级别的公司，再加上奉行的“无边界”，相信美团的体量还会增加。

不过美团在无限制的扩张边界的同时，自身所面临的风险也在疯狂增长。



美团王兴（图片来自baidu）

美团业务遍地开花，但是结果的很少

目前，美团除了外卖和到店业务外（团购），还涵盖酒店、旅游、打车、票务、短租、美业、家政、共享充电宝、生鲜电商等各个方面。可以毫不夸张的说，美团一家就能毫不费力的填满微信钱包中的所有第三方服务。



美团界面

如此多的业务，美团也相应地进行了架构调整：首先是将到店综合与到店餐饮合并，加上点评平台，形成新的到店事业群；其次是成立了新零售&打车事业群，同时外卖业务归属该业务群；最后是酒旅事业群和美团平台仍然不变。

架构的调整将会大大提高美团的运营效率。这并不能为美团在未来竞争中提供多的帮助。因为美团现在所扩张的领域，主要有两个特点，要么疯狂烧钱、要么对手强大。

如到店领域，美团点评面临的对手就是阿里系的口碑网。数据上，美团点评在交易额上占优势，但是在交易笔数上，已经开始落后口碑。易观数据显示，2017年上半年，美团点评、口碑分别以1713.2亿元与1670亿元的交易额排名市场一二名。交易笔数方面，口碑上半年日交易笔数已超2000万笔/天，成为成长最快的O2O平台，美团的日交易笔数为1800万笔/天。

另外，口碑未来将跟饿了么进行业务合并，这对于美团来讲就是一晴天霹雳。因为两者合并后，将在到店领域将美团狠狠甩在身后。更何况到店业务一直是美团点评估值最大参考量。

酒店和旅游业务方面，美团面对的竞争对手是携程、同程以及飞猪等强劲对手。市场份额就不说了，单单是携程220亿美元的市值，也会让美团喝一壶的。况且在酒店和旅游领域，携程还投资了同程、途牛、艺龙等公司本身护城河就很深，美团想分一杯羹真的很难。

最后说一下出行和新零售领域，美团针对新零售先后投资了掌鱼生鲜、猩便利、康品汇等。即便是美团投资的掌鱼生鲜、猩便利、康品汇等商超，首先在新零售方面，阿里巴巴就一个绕不过去的大山。若拿店面来讲，掌鱼生鲜也不是现在盒马鲜生，京东7fresh的对手。况且传统零售商如永辉等也都推出了类似的商超，美团竞争优势可以忽略不计。

出行方面，美团则是在南京等七个中心城市进行试点推广网约车，补贴力度空前。另外加上刚刚收的摩拜，可以说美团算是在这方面站稳脚跟。不过估值超500亿美元的滴滴也不是好惹的，滴滴推出的外卖服务也是无时无刻影响着美团的决断。滴滴称，外卖业务将会在近期推广到其他城市。

美团不断扩张边界，是因为王兴坚信，美团能像微信一样可以触及10亿用户这样一个规模。从中国互联网人数上看，美团是有达成目标的可能，但是现在这个市场并非只有美团一家，而是有很多家企业具备这种能力。

美图扩张之后，资金压力陡增

美团最近一次融资是在2017年的10月19日，本轮融资由腾讯领投，共计40亿美元，投后美团网估值300亿美元。另外美团曾在2017年5月份发布数据陈，其已经实现盈亏平衡，现金储备为30亿美元。

也就说在美团收购摩拜之前，美团有差不多70亿美元现金储备。当收完了摩拜之后，美团的现金储备估计会剩下30亿美元左右。但根据爆料描述，摩拜内部的财务报表显示，截至目前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。 这又将会稀释掉美团的现金储备。

若滴滴ofo等在出行和外卖市场同时发起烧钱战争，那么美团在进入Q2之后或将会面临资金荒。即便是滴滴、ofo和美团都相安无事，则美团面对摩拜月均4亿元的运营支出能否承受都不好说。

一旦美团现金储备不足，则美团的扩张计划也将会受到一定的影响，如果不及时输血，早前打下的江山还能不能守得住都不好说。



美团王兴透露将上市（图片来自baidu）

美团现在剩下来的路，一方面是等腾讯再次输血，可就是现在来讲，腾讯出资可能性不大，首先是腾讯短时间内连续相美团输血势必会影响腾讯的财务表现，继而影响股价；其次是腾讯撮合美团和摩拜合并也是有意减少资本输血。

也就是美团现在只剩下上市一条路可行。从美团涵盖了衣食住行的各个方面的布局看，这都是为了拉升美团的估值。

目前，美团王兴也已经透露，正在准备美团的上市计划。消息人士表示，美团极有可能赴港上市，一旦成功公司市值有可能达到600-800亿美元。就估值看，美团还远远没有达到这个标准，甚至滴滴的估值都比现在美团高。

可怕的地方就在这里，因为美团似乎陷入了死亡循环：美团想上市，但估值上不去，因此拼命扩张边界拉升估值，结果因为战线太长，陷入资金紧张困局，然后需要上市融资，但是估值还是不及心理预期，以此循环。

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