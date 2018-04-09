【中关村在线新闻资讯】4月9日消息，就在刚刚，多家国内应用商店对外反馈表示，有关部门已经向他们下发指令，要求下架今日头条、凤凰新闻、网易新闻和天天快报等四款软件。根据记者的验证，北京时间3点时这四款软件已经在各大安卓商店中下架，App Store依旧可以下载到这几款应用。





今日头条等四款软件安卓商店下架：规范传播秩序（图片来自于weibo）

据了解，此次有关部门对于这四款软件下架的原因是因为他们扰乱的正常的传播秩序。这四款应用暂停下载的期限分别为：暂停“今日头条”下载服务3周，时间从4月9日15时起至4月30日15时止；暂停“凤凰新闻”下载服务2周，时间从4月9日15时起至4月23日15时止；暂停“网易新闻”下载服务1周，时间从4月9日15时起至4月16日15时止；暂停“天天快报”下载服务3天，时间从4月9日15时起至4月12日15时止。

截至发稿时，这四款应用都已经在安卓商店下架，不过天天快报大字版以及凤凰新闻极速版等衍生应用都还在商店中。同时，记者也在App Store中进行了查找，发现相关应用并没有下架，也就是说这次的下架仅仅针对于安卓商店，同时其他衍生版本并不在下架范围内。

上周的时候，今日头条官方对外宣布，他们在最近的整改期间已经对于旗下短视频产品共计下架问题视频10318条，重置封禁问题账户4864个，增加视频审核相关词库敏感词1700余条。

今日头条依据《未成年人保护法》等法规，对未成年不当视频、违反公序良俗、涉嫌低俗色情暴力等内容，一经发现立即下线。同时，在之前的整治公告发出之后，火山小视频已经下架问题视频6020个，重置禁封问题账户3048个。

不仅仅是今日头条等新闻App，快手、火山小视频也已经在安卓商店中下架。目前这些应用合适恢复上架还并不清楚。

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