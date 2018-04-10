这张给支付宝贴的罚单，究竟扣了几分呢

支付宝又被“交警”贴罚单了，而一罚就是18万。一般来说，交了罚款之后必要的步骤还有扣分儿，但支付宝这次可能就不只是一分两分那么简单了。联想到最近有关WiFi万能钥匙的整治，个人数据信息泄露的状况，国内这些巨头相比Facebook也是好不到哪里去。





支付宝具体处罚信息（图片来自于weibo）

支付宝此次被处罚的原因主要有三个大类：客户权益、产品宣传以及个人信息保护。尽管产品宣传问题占比最大，不过显然人们更加关注的还是个人信息的保护。支付宝存在的个人信息保护问题主要有两类，一个是个人金融信息收集不符合最少、必需原则，另一个则是对于个人金融信息使用不当。

在过去的一年之中，支付宝已经连续第三次被央行处罚了。上个月的时候，支付宝就因为跨境外汇支付服务经营范围问题、跨境外汇支付服务国际收支统计申报问题，被处以罚款60万元人民币。去年五月份，中国人民银行上海分行在官网作出行政处罚公示，支付宝因违反支付业务规定被央行要求限期改正，并处以罚款人民币3万元。

接到处罚通知之后，支付宝方面很迅速的对这次罚单进行了回应。支付宝表示：“2017年下半年，我们在接受央行杭州中心支行的检查时发现了一些问题。我们第一时间启动了逐项的改进计划，目前各项改进措施已经落实完毕，并得到了监管部门的认可。感谢监管部门的指导和帮助，我们会在今后的工作中更加严格要求自己。”



支付宝还没站队（图片来自于谷歌）

事实上，支付宝被处罚的这个当口非常微妙。央行之前曾明确通知截至6月30日银行将关闭第三方支付直连银行的代扣通道，各家第三方支付机构必须要与网联平台进行对接。微信支付已经明确表示将与银联进行合作，但支付宝迟迟没有表态。央行给出的支付宝违规行为，其实整个第三方支付行业都有类似的举动。明显可以看出，这次的处罚似乎是在给支付宝一个信号，他们需要尽快做出应对，依照相关规定进行整治。

那么有人就要问了，支付宝被处罚冤枉吗？在我看来，这次针对于支付宝的处罚既冤也不冤。

马云不止一次的显露出自己对于社交业务的向往，这样的计划也影响了支付宝对于自身的定位。阿里巴巴希望能够在支付宝中塞入更多的社交要素，并帮助他们在类似的领域同腾讯竞争。因此现在的支付宝早已不是一个单纯的支付软件，它成为了阿里巴巴旗下各类业务的一个入口，也是阿里社交梦的一个重要缩影。如果单纯提供支付服务的话，阿里巴巴自然不需要获取那么多的数据信息。



阿里对于支付宝的定位，决定了他现在那么的“胖”（图片来自于谷歌）

从支付宝现在的构成来看，理财、口碑、淘票票以及飞猪等诸多业务都被一股脑的放在了一款软件中。阿里巴巴需要用户的支付数据来帮助其他业务。如果能够通过这些数据分析出用户群体支付习惯，那么阿里巴巴旗下各个业务可以更有针对性的推广。这些业务也能够创造出相应的社交情景，同时也是阿里巴巴在现有条件下做社交的一种思路。

阿里巴巴需要这些数据挪作他用吗？非常需要。不过，这样的举动恰恰印证了支付宝被处罚其实并不冤枉。用户数据安全保护已经成为了近期全世界的热点话题，这些数据被科技巨头占为己有并成为他们的重要资本，谁掌握了数据就掌握了话语权。

支付宝对于用户信息的挪用以及知情权的隐瞒已经不是第一次了。年初的支付宝年度账单，就让人们领教了什么是“默认勾选”。当时，支付宝就在道歉承诺中提到今后对于用户信息的采集会事先征得用户的同意，并且不会过度开采和滥用数据。

事与愿违的是，此次遭受处罚，支付宝显然没有做到他们之前所承诺过的事情。对于用户和企业来说，双方呈现一个信息不对称的局面。这种情况下还要违规收集数据并隐瞒对于用户的知情权，这是大多数人所无法接受的。所以说，支付宝此番被处罚一点也不冤。



上次的年度账单事件，也仅仅过去三个月的时间（图片来自于谷歌）

当下的社会，大数据已经进入了人们生活的方方面面。因为有了移动互联网，人们的各种需求都会被记录下来，并成为商家推广的手段，尤其是支付信息这样最为直接的数据。面对这种数据泄露事件频发的局面，不仅需要用户拥有防范和自我保护意识，也需要科技企业们坚守好自己的本分，还用户一个更加透明的消费环境。

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