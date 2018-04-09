早报：贾跃亭回国造车？ 广州拿地600余亩

【科技早餐】

●贾跃亭回国造车？ FF关联公司拿下广州600余亩地

贾跃亭造车又有最新进展，旗下电动汽车初创公司法拉第未来（Faraday Future，简称FF）的关联公司睿驰智能在广州南沙拿下一地块。 根据广州市公共资源交易中心官网发布的竞价结果，2018NGY-2南沙区万顷沙保税港加工制造业区块（以下简称2018NGY-2地块）以3.641亿元的竞拍起始价成交，竞得人为睿驰智能。

据悉睿驰智能为法法汽车（中国）有限公司（以下简称法法中国）的兄弟企业。法法中国成立于2017年3月3日，董事长为王佳伟。根据界面等多家媒体援引美国科技新闻网站The Verge的报道称，贾跃亭将其持有的法拉第未来股权转让给了其外甥，其外甥名字音译为：Jiawei Wang。

Z点评：地是拿到了，但是老贾还有没有钱建厂还真有点悬。



贾跃亭回国造车？ FF关联公司掷拿下广州600余亩地（图片来自baidu）



【行业热闻】

●金立集团副总裁回应资金链危机 目前正积极生产自救

金立集团副总裁俞雷在社交平台上针对近期有关金立手机陷入资金链危机的消息做出了回应。 俞雷表示：“给金立时间，供应商与媒体的钱都会偿还，但是个别媒体不应该以死相逼。金立的资金链危机是突发性的，目前正在积极生产自救。”同时他也反驳外界所说的60亿元广告费给了明星娱乐营销的说法，表示不知道这种说法是如何算出来的。但俞雷并未透露，涉及明星娱乐营销的费用到底是多少。

●马斯克再发警告：永生AI机器人让人类无处可逃

马斯克对人工智能极具兴趣。他谈到一种极其危险的可能：由政府研发的人工智能机器人可以“长生不老”，因此它的统治时间比任何领袖和政党都要长，如此带来的便是永无止境的压迫，每个人都难以逃脱永生独裁者的魔掌。

●摩拜回应有产品不合格：已下线1240辆单车并致歉

国家质量监督检验检疫总局官网消息披露，原质检总局组织对共享自行车产品开展了产品质量国家监督专项抽查（以下简称“专项抽查”），包括摩拜、ofo、Hellobike等共7个运营品牌的24批次共享自行车产品。值得注意的是，本次专项抽查重点抽查了摩拜、ofo、Hellobike三个品牌的产品，其中仅有摩拜产品抽查批次合格率88.9%，其余两个品牌合格率均为100%。

●支付宝回应央行18万罚单：各项改进措施已落实完毕

因在客户权益、产品宣传及个人信息保护等方面存在违规行为，支付宝收到18万元罚单。4月8日，支付宝方面回应称，“2017年下半年，我们在接受央行杭州中心支行的检查时发现了一些问题。我们第一时间启动了逐项的改进计划，目前各项改进措施已经落实完毕，并得到了监管部门的认可。感谢监管部门的指导和帮助，我们会在今后的工作中更加严格要求自己。”

●外媒：日本或将ICO合法化

日本商业研究小组起草了一份提案，要求政府以非严厉的方式监管ICOs，以保护投资者的利益，并鼓励新兴的ICO行业的发展。提案包括识别投资者的规则，防止洗钱，跟踪项目进展情况以及保护现有的股权和债权人。

●软银正考虑出售美国手机分销商Brightstar

知情人士表示，日本软银集团正在考虑出售美国手机分销商Brightstar Corp，后者价值可能超过10亿美元。知情人士表示，软银已聘请投资银行摩根大通帮助研究有关Brightstar的选项。其中一位消息人士称，这些选项包括卖掉Brightstar，或者剥离部分部门。

●中国智能手机寒冬继续：一季度出货量同比下降27%

工信部旗下中国信息通信研究院发布《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示，2018年1-3 月，中国智能手机出货量为8187.0万部，同比下降27.0%。从数据上看，中国智能手机在2018年第一季度的表现，延续了2017年的寒冬态势。

●比特币再破7000美元关口，今年雪崩式暴跌超50%

比特币价格已经跌破7000美元，今日开盘价为6,983.92美元，截止发稿前，比特币价格继续下跌至6,928.28美元。作为最主流的加密货币，在刚刚过去的2018年第一季度，比特币雪崩式暴跌超过50%，市值蒸发超过千亿美元，让投资者们感到严冬的阵阵寒意。

●苹果公开反对特朗普“废除清洁能源计划”

苹果已经正式提交公开申请反对美国国家环境保护局(EPA)建议废除清洁能源计划(Clean Power Plan，CPP)的行动，CPP是奥巴马政府应对气候变化的核心法规。路透从这份文件中所见，苹果认为EPA建议“废除CPP将对苹果及其合作制造商增加投资不确定性。”

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【科技杂谈】

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