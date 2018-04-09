马化腾和丁磊，友尽了

去年丁磊攒的乌镇饭局上，人们意外的看到了马化腾的身影。当时两个人就一再表示，他们不是敌人。或许这两个人怎么也没有想到，腾讯与网易之间的战争来得如此之快。音乐和游戏，这两个双方近期主要发力的项目，从之前的摩擦最终演变成现在的全面对抗。



丁磊的乌镇饭局上，马化腾赫然在列（图片来自于谷歌）

本周，原本已经趋向合作的腾讯音乐与网易云音乐在起波澜，腾讯方面指出网易云音乐在上一财年授权合作期间，屡次发生侵权及超出授权范围使用行为。因此腾讯音乐与杰威尔达成共识，暂停与网易云音乐的转授权合作洽谈。腾讯音乐娱乐集团要求网易云作出整改后，才会恢复转授权洽谈。

无独有偶，双方在游戏市场的交锋更是激烈。本周一的时候，韩国蓝洞公司正式在美国地方法院对于网易旗下的《荒野行动》和《终结者2》提起了诉讼，认为对方的两款手机游戏涉嫌侵犯了其知识产权。此前腾讯公司已经收购了蓝洞5%的股份，因此很难不把此次的诉讼与腾讯联系起来。

除了吃鸡手游之外，网易近期引发热潮与争议的《第五人格》也被腾讯所投资的斗鱼和虎牙等直播平台下架直播专区。网易自然不会示弱，在微博的公告中直接写出了平台“被友商胁迫”这样的话语。尽管这一公告写的拐弯抹角，但腾讯与网易之间的关系在短短一周之内急剧恶化是所有人都看在眼里的。



第五人格的麻烦，远远不止是抄袭（图片来自于谷歌）

对于网易来说，去年是极速扩张的一年。旗下各项业务都已经走上了正轨，但游戏与音乐无疑是丁磊最为中最大的亮点。

根据网易去年第四季度财报，《荒野行动》自2017年11月上线以来，成为全世界十多个国家Google Play Store的推荐游戏。截止到去年年底注册玩家数超过 1 亿。《终结者 2：审判日》的注册玩家数也超过8000万。国际版本《Rules of Survival》自2017年11月上线以来，在美国等多个国家的苹果应用商店和Google Play Store畅销榜中名列前茅。

这样的成绩显然对于腾讯是一个极大的威胁，于是蓝洞起诉网易的时机现在看来就非常讲究了。腾讯旗下蓝洞官方授权手游《绝地求生：刺激战场》上个月底刚刚在海外市场上市，并获得了海外媒体的一片赞誉。



对于《绝地求生：刺激战场》，腾讯不允许失败（图片来自于谷歌）

然而，网易旗下的吃鸡游戏早已在海外市场占据了一席之地，这无疑对于《绝地求生：刺激战场》在海外的推广十分不利。如果此时通过诉讼迫使网易的两款游戏在海外下架甚至停运，那么显然可以为腾讯吃鸡手游在海外的发展铺平了道路。

相比起双方在游戏领域的争夺，腾讯与网易在音乐领域的对抗显然更加激烈。去年的时候，两家公司就曾经因为音乐版权原因产生过争端，最终通过工信部的约谈促成了版权的合作。时隔一年之后，腾讯再一次把版权违规的大棒打向了网易。但这一次，围观群众因为400块钱的周杰伦曲包已经无法原谅网易云。

腾讯为什么要再一次挑起音乐版权的争端呢？显然与他们的上市计划有关。去年下半年开始，有关腾讯音乐的上市计划就一直被外媒念叨着。腾讯公司总裁刘炽平在此前的财报说明会上确认，腾讯音乐的上市已经在他们的计划之中，整体估值将会达到250亿美元。



腾讯音乐的上市，仍需要版权（图片来自于谷歌）

腾讯音乐上市的决心无需质疑，但如果没有独家版权、垄断曲库的优势，这种上市的计划就仿佛一条腿前进。因此，腾讯希望能够继续使用版权的优势来进行变现，来让华尔街的投资人来看到他们的赚钱能力。那么，拿回自身的版权“法宝”对于腾讯音乐至关重要。

从这两次争端中不难看出，网易和腾讯在业务上的交叉让他们之间的矛盾加剧。丁磊曾经提到他与马化腾早年曾是网友，两人之间的关系还算是不错，后面丁磊的组织的多次饭局马化腾也成为了座上客。但是，生意就是生意，即便关系再好在资本游戏面前也只能按照游戏规则来办事。

网易和腾讯之间的商战还会继续，但丁磊与马化腾应该还可以坐下来吃饭，毕竟在尚未成功时结交的朋友，才算得上是真正的惺惺相惜。

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