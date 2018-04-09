一大波PWA登陆Win10商店 然而Web App大势已去

微软已经将第一批PWA应用登陆了Windows 10应用商店，并同时也支持Windows 10 Mobile。所谓PWA就是Progressive Web App，是一种基于Web的应用，能够提供跨平台的统一体验，这或许也是微软大一统战略的一部分。

然而在笔者看来，PWA的前景并不光明，因为Web App的土壤越来越小。或许大家还记得，在2013年和2014年左右，Web App是当时很大的一个话题，很多人都在谈这可能是App未来的发展方向，然而事实是这几年这种声音几乎听不到了，大家还是在用Native App（原生应用）。

首先还是说明一下什么是Web App吧，简单来说就是运行于网络和标准浏览器上，基于网页技术开发实现特定功能的应用。这个大家应该都不陌生，在移动浏览器上内置的一些小工具，比如计算器、翻译，甚至是一些小游戏，都可以算是Web App。

Web App在当时被看好主要是基于几点原因：一是对设备的运算能力要求不高，二是可以跨平台运行，三是开发者开发和维护的成本低。但是为什么Web App到了现在反而几乎销声匿迹了呢？



PWA

首先想到的可能就是硬件发展的速度已经远远超出了当时的预期。Web App的火热是伴随着移动时代到来的，在当时的智能手机确实处于性能尴尬的境地，但到了目前的移动设备发展水平，性能已经不再是App的门槛了。

Web App由于自身的限制，在调用数据和运行效率方面仍然不能和Native App相比，这样一来用户很难在性能足够的情况下去舍弃一部分功能性，去用Web App。所以Web App在用户方面就受到了冷遇。

其次，也是笔者认为最重要的，那就是移动时代的大环境并非原来想象的那样。在当初炒Web App概念最积极的是哪些人大家还有印象吗？没错，就是浏览器厂商，作为桌面时代最主要的流量入口，浏览器希望能够将这个优势继续带到移动平台。

在当时，以App Store和Google Play为代表的应用平台已经占据了移动平台的主要市场，一个个App成为了移动流量的入口，这让浏览器厂商们坐不住了，所以需要一个概念来重新夺回浏览器的入口地位，而Web App就是当时最好的概念。



Web App

应该还有人记得当时有一个词叫“孤岛化”，用来指每一个独立的Native App将信息割裂的状况，而Web App就是“孤岛化”的解决方案，实质就是重新回到浏览器。

而如今，浏览器的流量入口地位在移动平台上已经结束了，事实证明在移动平台人们更乐意使用独立的应用而非浏览器。就连当初宣传最卖力的UC浏览器现在也都不再提及此事了，反而将重点转向了UC头条。

在早年间各大移动浏览器竞争激烈的场面也一去不复返，连移动浏览器都偃旗息鼓了，哪里还能再有Web App崛起的空间呢？

Web App没落的最大问题还是在用传统PC的思维去套移动时代的行为习惯，这个结果自然是不用想的。现在没有人会为了使用某个应用，还要去先打开浏览器再点击某个Web App，这个概念是行不通的。

可惜微软似乎还没能从这样的思维中挣脱出来。这次的PWA登陆Windows 10商店，最大的受益者只是开发者，可以统一开发版本，可以绕过应用商店审核直接更新；但是在用户端却并没有明显的好处，况且涉及到service worker的都不能用。

以前笔者就写过一篇文章谈过微软如何在移动市场一步步失掉了阵地，就是因为传统PC思维的禁锢，没想到现在仍然在这里兜圈子。微软想要救Win10和UWP，想讨好开发者在Windows 10平台开发的处境我们能够理解，但是这对微软来说已经太迟了。

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