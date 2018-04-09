华为2017年总营收6036亿 为何净利仅475亿

华为公布的2017年年报显示，实现销售收入人民币6036亿元，同比增长15.7%；净利润为人民币475亿元，同比增长28.1%，平均每天赚1.3亿元人民币。2017年员工平均年薪接近70万元。

看过华为的财务数据，会发现华为的营收正在高速增长，净利在高速增长，企业的盘子是越做越大。但也看到，华为净利润仅475亿元，利润率不足8%，且一直保持在低位。这跟腾讯和阿里动辄高达20%以上的净利润率相比，简直属于一直在“赔钱”。

华为净利率不足十个点，受三大因素制约

2017年华为净利474.55亿元，利润率7.9%；2016年净利370.52亿元，利润率7.1%；2015年净利369.10亿元，利润率9.3%；2014年净利278.66亿元，利润率9.6%；2013年净利210.33亿元，利润率8.7%。从图中看，近五年华为的净利润率保持在10%以下，并呈现下降的趋势。



华为近五年净利润表现

影响华为净利率的因素有哪些呢？

首先是研发成本。 据了解，华为的研发投入是以营业收入的固定比例确定投入的，这个比例是10%以上。2017年，华为在研发上的投入达897亿元人民币，同比增长17.4%。

倘若，华为肯把这项费用省下来，那么华为在2017年的净利将会达到约1300亿元，此时华为净利率将提升至22.7%。如此带来的后果是，华为在通信行业里面将会失去技术领先优势，丧失技术话语权，更享受不到技术所能带来的红利。

因此研发投入不能省。据悉，华为近十年的研发投入，累计3940亿，平均一下华为年均投入近400亿进行研发。累计获得专利授权74,307件；其中，90%以上专利为发明专利。

其次是人力运营成本。华为2017年年报显示，当年其发生的雇员费用为1402.85亿元，比2016年的1218.72亿元增长了15.11%。在雇员费用中，华为2017年支付雇员工资、薪金及其他福利为1068.51亿元，较2016年增长将近127亿元。此外还有171.55亿元的“时间单位计划”。

倘若，华为工资标准保持2016年水平不变，这将为华为省下超过300亿的运营利润。如果真这样，华为还能留住人才吗？

最后，华为低利润率背后是为了阻止其他玩家进场。因为高的利润率很容易就会吸引非常多的玩家来竞争，继而会拉低行业整体的利润率。索性华为主动降低行业利润率，给自己筑起高墙。另外，华为所在的通信设备领域整体利润率也不高，例如爱立信、诺基亚就是总在亏损边缘徘徊。

华为利润率仅仅是看起来低！

单独看华为的利润率表现，比起消费品类厂商动辄20个百分点的利润率相差很大，但其实放在同行业里来看，利润率已经比较高。

对比国内同行中兴，其2017年营业收入1088亿，净利润53亿，净利润率仅为4.8%。华为2017年7.9%的利润率那是相当高了。

国外同行，2017年，爱立信全年营收2013.03亿瑞典克朗（约合255.92亿美元）净亏损为352.06亿瑞典克朗（约合44.76亿美元）。

2017年思科营收480亿美元，净收入96亿美元，同比下降11%；利润率方面是20%。

从以上数据看，当前在4G网络建设高峰已经过去，5G时代还未成熟的时期，华为依然能够保持持续盈利，已实属不易。思科虽然依旧保持高的利润率，但是依旧敌不过产业发展的天花板，其利润也出现了两位数的下滑。

另外，即便是把华为的业绩放到已披露2017年年报的上市公司来看，华为盈利能力已秒超众多A股公司。Wind统计数据显示，目前A股上市公司中，已披露年报的只有5家上市公司超过华为，分别是农业银行、招商银行、浦发银行、兴业银行及中信银行。

只看净利润，那真小看华为了

关注净利率的大多都是“局外人”，对于华为的认识只在手机领域。其实这里对于华为的认识要从华为整个集团来看。

因此相比较利润率，其实对于华为更该关注的是销售收入、营业利润以及经营活动现金流这三个数据。



华为主要财务数据表现（图片来自华为年报）

从以上表中可以看到，华为的销售收入、营业利润、以及经营性现金流都在增长。特别是，经营性现金流来看，从2016年的492.18亿元一下增长到963.36亿元，几近翻了一番。而企业现金流表现，直接影响到企业的生产经营，偿债能力等关键，因此华为的财务是稳定的。

另外根据华为年报显示，2017年华为的运营商业务收入2978亿，同比增长3%，对总体收入的贡献49%，系首次降至50%以下；消费者业务营收2372亿，同比增长32%，占据收入39%；企业业务549亿，占比9%。



华为主要业务营收占比（图片来自华为年报）

从以上数据可以看出，华为运营商业务占比首次跌破50%，这标志华为已经完成了阶段性转型，即保证运营商业务实现增长的同时，大幅提高消费者业务的营收占比，实现To B和To C两条腿走路。

这样做的好处就是，当华为发家的运营商业务出现业务发展天花板时，消费者业务依旧能够让华为实现稳定的业绩增长。

反过来，华为在To B业务上凭借其技术优势以及产品优势，可以跟运营商等建立稳定的合作机制。这样就会弥补To C业务的业绩波动大的弱点。2017年年报显示，华为持续加大5G、芯片、智能终端等面向未来的研发投入。

2017年华为营收为人民币6036亿元，约合925亿美元。按照目前增速，2018年华为营收超过千亿美元，是轻松完成的事。

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