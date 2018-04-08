早报：传Alexa助手将加入支付功能 赋予新使命

【科技早餐】

传Alexa语音助手将加入支付功能：赋予新使命

有消息人士透露，亚马逊正考虑使用Alexa虚拟助手来提供点对点支付功能。如果这样做，那么亚马逊将与Venmo和大银行展开直接竞争。亚马逊当前的业务包括电商、云计算和娱乐服务等。该公司正在探索，如何进军被银行和信用卡网络所主导的支付行业。他们正在评估的选择包括通过Alexa向好友转账。这个想法处于初期阶段，亚马逊的语音设备仍需要关于用户银行账户的更多信息，才能执行转账。

Zol点评：各大公司对于语音助手越来越重视，未来人们的双手真的会被彻底解放吗？



传Alexa语音助手将加入支付功能：赋予新使命（图片来自于谷歌）

【行业热闻】

●传麒麟980本季度量产：采用台积电7nm工艺

有传闻显示，麒麟980将在本季度量产，采用台积电最新的7nm工艺制造。台积电基于已有技术打造7nm工艺，明年再加入EUV并升级为7nm+，2020年的5nm才会直接上马EUV。今年第一季度，台积电的7nm工艺已经率先投入量产，这些芯片将率先运用到麒麟980上。



●苹果再获一员大将：前亚马逊设备部门首席技术官加入

近日苹果公司对外宣布，已经聘请技术高管约翰·麦克马克（Jon McCormack）担任该公司软件副总裁。麦克马克在亚马逊效力多年，担任设备部门首席技术官和Kindle设备软件副总裁。麦克马克是苹果最近几天以来的第二次重要招聘。本周早些时候，苹果将谷歌搜索和人工智能主管约翰·贾南德雷亚（John Giannandrea）招致麾下。

●Facebook Live迎来里程碑：直播数已破35亿

Facebook 视频部门主管在本周五表示：Facebook Live 直播数已经突破了 35 亿。自 2 年前推出以来，几乎已有 20 亿人体验过这项流媒体直播服务，与这家社交巨头的日常用户数相当 —— 最新数据是，每月至少有 21.4 亿人会查看他们的 Facebook 账户。此外过去一年里，日平均直播数已较首年翻了一番。

●印巴央行宣布比特币非法：将打压相关交易

本周五的时候，印度中央银行下达禁令，要求各银行切断与虚拟货币交易商之间的一切联系，同时还大幅削减本地交易所比特币及其它加密数字货币的价格。同时，巴基斯坦中央银行也于周五晚间发布了一份单独声明，宣称加密数字货币在该国属于不合法货币。巴基斯坦国家银行（The State Bank of Pakistan）要求各银行和其他金融服务机构拒绝为那些寻求加密货币交易的客户提供服务。

●Twitter将封杀第三方客户端：6月19日关闭API

国外知名社交平台Twitter近日宣布将于今年6月19日对相关服务API进行关闭调整，导致第三方Twitter客户端无法推送通知和自动刷新Twitter的时间轴。包括Tweetbot、Twitterrific，Talon和Tweetings等流行第三方Twitter客户端背后的开发者今天纷纷联手向用户通知接下来的改变，并希望以此推动Twitter采取更合理的方式。

●魅族确认新品发布会时间：4月22日乌镇开

近日，魅族科技高级副总裁杨拓公布，将会在4月22日举行魅族新品发布会，届时发布被称为“回归初心力作”的魅族15手机等一系列新品，但并没有公布发布会地点。随后，魅族官方微博发布了一张新品海报，则是表明了发布会的具体时间。从海报中得知，本次发布会的地点将会设定在乌镇国际互联网中心，发布会的时间定在4月22日晚上19:30分。

【新品上手】

vivo Y85拍照实测 竟也能玩转AI拍大片



【科技杂谈】

老本本用得太久越来越卡 应该如何清理提速？



你在过清明假期 这些科技企业却仍在努力



55吋只是起步65吋才是潮流 2018电视应该这样选



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