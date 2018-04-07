软银缺钱？抵押阿里股权换得80亿美元融资

【中关村在线新闻资讯】4月7日消息，据外媒报道，软银集团将通过抵押其阿里巴巴集团股权筹集了约80亿美元保证金贷款。其中原因是，软银的债务问题十分突出。



软银孙正义（图片来自baidu）

根据消息人士说法，新融资还可能为软银的电信子公司SoftBank Corp清除上市障碍，因为该公司曾被用作软银集团早期债务的抵押品，而新融资将帮助其从抵押中抽身。

美国银行、法国巴黎银行、花旗集团、德意志银行、高盛银行、摩根大通、摩根士丹利、野村控股、法国兴业银行和瑞银集团是软银此次贷款的承销商。

目前，软银的债务问题十分突出，其获得的非投资级评级可能会受到额外的杠杆影响，增加它的资本成本。另外，这笔受阿里巴巴股权担保的贷款将不会反映在软银的债务表中，有望帮助它避免可能的评级下调。

近期，软银集团在不断筹集资金。上月早些时候，有银行界消息人士透露，软银集团正考虑通过旗下芯片设计公司ARM贷款50亿美元。

软银在2016年斥资320亿美元收购了英国第一大科技公司ARM。如今，软银希望优化投资，并获取一些现金。由于ARM公司没有债务负担，软银确实有理由通过ARM贷款，而不是通过自己。

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