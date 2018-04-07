【中关村在线新闻资讯】4月7日消息，此前对于数字货币一直唱衰的金融大鳄索罗斯近日一改常态，他旗下拥有260亿美元的Family Office家族理财室正在计划开始进行数字货币的交易。这样的举动显然令人惊讶，尤其是比特币在最近出现了巨大的跌幅。



索罗斯开始转变态度：加入到数字货币交易中（图片来自于谷歌）

有知情人士透露，索罗斯基金管理公司负责宏观投资的亚当-费舍尔（Adam Fisher）在过去的几个月里陆续批准了多项虚拟货币相关的交易申请，这也意味着他们计划在近期开展数字货币的相关业务。不过，目前该机构发言人拒绝对此发表评论。

在此前的达沃斯论坛上，索罗斯曾经批评大多数数字货币就是泡沫。在他看来，比特币并非一种货币，因为货币必须具备稳定的价值储存功能，而一种波幅在一日之间可以达到25%的货币是不能用来支付工资的。这是一种投机，以误解为基础的投机。

在他的这次表态之后，比特币价格就开始了过山车一般的进程，许多投资者也开始对他产生了质疑。目前级加密货币投资者面临来自于政府干预的可能性越来越大，全球多国央行都在紧锣密鼓的调研加密货币的优势与风险。

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