【中关村在线新闻资讯】4月7日消息， 近日特斯拉公司CEO艾隆·马斯克(Elon Musk)在一部有关人工智能的纪录片中表示，人类创造出的人工智能技术，很有可能就是在无意间创造了一个“不朽的独裁者”，人们需要对这样的情况有所警惕。



马斯克再次提醒人们关注AI：可能成为独裁者（图片来自于谷歌）

这部纪录片名为《你相信这台计算机吗？》(Do You Trust This Computer?)。片中马斯克再次抛出了之前他对于人工智能不信任的观点，他认为人工智能将会对人类实现无限制的压迫，如果没有提起警觉的话，后果将会不堪设想。

这已经不是他第一次公开对于人工智能的发展敲响警钟。去年11月份的时候马斯克表示，所有让人工智能安全的努力都只有“5% 到 10% 的成功率”。在过去的几年里，马斯克曾多次警告过人工智能的威胁。早在2014年，他就预言人工智能正处于“严重危险”的边缘。

而在去年，马斯克宣布，人类实际上已经输掉了与人工智能的战斗，而打败他们的唯一办法就是加入他们。马斯克表示：“在人工智能领域的任何进展中，我们都将被远远甩在后面。超智能人工智能的良性发展是，我们的智商远远低于人工智能，我们就像宠物，或者家猫。”

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