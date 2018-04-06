【中关村在线新闻资讯】4月6日消息，近日Facebook首席运营官谢莉-桑德伯格（Sheryl Sandberg）接受采访时再次对于数据泄露事件表达了歉意，并表示他对于扎克伯格的领导力非常信任，坚信Facebook能够在他的领导下走出难关。



桑德伯格再为脸书泄密道歉：相信扎克伯格领导力（图片来自于谷歌）

桑德伯格还坦陈：“我们近期采取的措施，以及现在正采取的措施，就是要拓宽视野、采取更多的手段来对数据可能被滥用的途径进行更加严格的限制。我们还没有采取足够快的运营措施，这个责任在我。”

桑德伯格还谈到了扎克伯格的领导能力，许多媒体认为扎克伯格不再适合充当Facebook的CEO，她却不那么认为。桑德伯格表示他完全相信扎克伯格的领导能力，并且可以帮助公司走出目前的困境。

针对于此次的泄密事件，Facebook将推出一系列的举措，以便用户能够维护他们的数据安全。首先，Facebook将推出一系列的工具，帮助用户查看他们连网的应用中有哪些是可以删除的。除此之外，Facebook还计划通告用户有关他们是否受到了Cambridge Analytica滥用数据丑闻的影响。Facebook还表示，计划在今年底之前，将公司从事用户数据安全工作的员工数量增加一倍。另外，Facebook还计划“大力投资”智能技术部门，以帮助处理类似的问题。

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