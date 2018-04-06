华为任正非：5G可能被炒作过热

【中关村在线新闻资讯】4月6日消息， 援引新华网报道。日前，华为任正非在跟媒体交流时，阐述了自己对于5G技术的看法，以及坚定的指出华为未来不做多元化业务，会始终坚守主航道。



华为任正非（图片来自baidu）

任正非在谈及5G布局是指出，科学技术的超前研究不代表社会需求已经产生，5G可能被媒体炒作过热，不认为现在5G有这么大的市场空间，因为需求没有完全产生。

“5G，若果我们做出成熟的技术产品，但是社会是否已经有真正有需求了？如果社会需求没有发展到我们想象的程度，我们投入进去意义就没有那么大，科学技术的超前研 究不代表社会需求已经产生。因此，5G可能被媒体炒作过热，我不认为现在5G有这么大的市场空间，因为需求没有完全产生。如果说无人驾驶需要5G，现在能 有几台车在无人驾驶？其实轮船、飞机……已经实现了无人驾驶，但是如果飞行员不上飞机，乘客敢上飞机吗？就是这个道理。这样的理想时代还没有到来之前，需 求是否产生？如果社会需要更高的带宽，4G就能做到，日本和韩国不就做得很好吗？现在的设备没有发挥出很好的作用来，如果期望用技术来代替，不现实，系统 工程不是有一个喇叭口就能解决的问题”，任正非说。

不过，任正非也强调，“这是我的个人意见，不代表公司意见。业务部门倒是希望5G更快商用，这样他们可以多卖一些产品”。

另外，任正非表示，华为不做多元化业务。 “我们不会做多元化业务，会永远聚焦在主航道上，未来二、三十年，可能我已不活在世界上了， 但相信后来的领导人仍会坚持聚焦”，任正非说。

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