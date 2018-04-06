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    苹果将花4000亿美元回报股东 或下月宣布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            中关村在线新闻资讯】4月6日消息，花旗集团旗下研究部门发布报告称，苹果下月可能把股东回报计划的规模提高1000亿美元至4000亿美元水平。到5月1日，苹果将发布2018财年第二季度财报，也就是说这一计划苹果将在下月公布。

    苹果将花4000亿美元回报股东 下月宣布
    苹果将花4000亿美元回报股东（图片来自baidu）

    　　花旗研究分析师吉姆·苏瓦(Jim Suva)在报告中称，苹果将利用税改收益来大幅提高股票回购和派息规模。在下一次财报电话会议上，预计苹果会宣布把股东回报计划的规模提高1000亿美元，从当前的3000亿美元增加到4000亿美元。

    　　1000亿美元的提高额度相当于之前的2倍。2016年和2017年，苹果每年把资本回报项目规模各提高500亿美元。去年5月，苹果宣布把资本回报计划规模提高500亿美元，计划到截至2019年3月时向股东返还3000亿美元。

    　　这同时意味着，苹果将把每年的股票回购规模扩大一倍。在过去的五年，苹果每年平均投资320亿美元回购股票。为此，苏瓦称：“我们认为，与市场平均水平相比，苹果股票仍具有吸引力，股价还会继续增长。”

    　　目前苹果是全球市值第一大公司，市值高达8500亿美元，最高时还曾一度超过9250亿美元，有望成为全球首家市值超过1万亿美元的公司。此外，苹果公司还是2012年至今市值一直在5000亿美元之上的公司。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果将花4000亿美元回报股东 或下月宣布http://news.zol.com.cn/684/6843051.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/684/6843051.html report 1031 【中关村在线新闻资讯】4月6日消息，花旗集团旗下研究部门发布报告称，苹果下月可能把股东回报计划的规模提高1000亿美元至4000亿美元水平。到5月1日，苹果将发布2018财年第二季度财报，也就是说这一计划苹果将在下月公布。苹果将花4000亿美元回报股东（图片来自baidu）　...
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