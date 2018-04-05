三巨头高调宣布AI战略 都发展到哪一步了？

人工智能在不少人眼中更多地还只是处于研发阶段的事物，大部分公司也都是将其作为研究项目默默推进的。但是似乎在突然之间，人工智能一下就走上了前台，微软、谷歌、苹果三大科技巨头在不到一周的时间里分别都高调亮出了自己在人工智能上的规划。

先是微软在上周宣布进行的业务重组，将原来的“Windows和硬件设备部门”拆分，成立了“云计算和人工智能平台部门”，首次将人工智能上升到公司核心工程部门的地位。

之后谷歌宣布将人工智能业务从原来的搜索兼AI业务中分离出来，给予更加独立和自由的发展空间，并由Jeff Dean亲自负责。

紧接着第二天，苹果就宣布谷歌前搜索兼AI高级副总裁John Giannandrea加入苹果，担任“机器学习及人工智能战略”总负责人，并进入公司核心管理层。这意味着人工智能已经是苹果的核心战略目标之一。

三大巨头的集体行动让我们感受到，人工智能的发展似乎要加快进程了，以前隐而不发的状态将会结束，之后将进入高调发展期。

那么目前这三巨头各自在人工智能方面都有哪些成果呢？又各自有什么不同的侧重点呢？我们不妨先来了解了解这个。

谷歌：从爬虫网络到神经网络

谷歌算是人工智能研究起步较早的公司，谷歌大脑最初是Google X中的一个研究项目，现在也是谷歌在人工智能方面的主要发展方向。



谷歌大脑

谷歌的人工智能研究领域核心是神经网络，让人工智能自己具备学习能力，可以通过网络和样本数据自己进行学习，而逐渐摒除人类的协助调控。这其实是与谷歌的搜索业务和广告业务高度契合的，最符合谷歌这个公司的相性。

这套系统目前谷歌最著名的研究成果就是AlphaGo，已在被称为“人类最后尊严”的围棋领域横扫人类围棋界。

另一方面是无人驾驶技术，这也是谷歌目前主攻且成果比较明显的一个项目，这项技术涉及到传感器、图像识别、智能算法等一系列课题，是个集成度很高的领域，对锻炼一家公司的人工智能研发能力非常有利。

谷歌在人工智能投入上也是相当大的手笔，前后收购了十多家人工智能研究公司，比如深度学习与神经网络公司DNNresearch、图像识别创业公司Moodstock、机器人平台Api.ai等。

在实际落地产品方面，目前还是Google Home智能音响，以及被广泛运用的Google Assistant智能助手。

微软：面向未来的人机交互

与谷歌这种搜索引擎公司不同，微软作为一个操作系统起家的公司在人工智能研究方面也表现出了自己的倾向——面向未来的智能人机交互。



人机交互

操作系统说到底就是一套人机交互逻辑，目前的人机交互主要还是建立在图形系统上，但微软并不认为这是终极形态。微软曾表示过，终极形态的人机交互应该像人与人之间的交互一样，通过语言、肢体形态甚至人类特有的那种感知。

因此微软的人工智能研究更多是集中在计算机视觉、图像识别、语音识别、语义分析以及一整套交互逻辑构成方面。目前的成果有Hololens眼镜，一些如自然美颜App的轻量级的应用，Cortana智能助手，小冰聊天机器人等等。

微软在收购公司方面力度没有谷歌那么大，但也有在智能交谈领域有所建树的Maluuba这样的创业公司。微软更多地是依赖自身的研究团队以及与高校的合作，笔者知道的就有微软亚太研究院与北京几所顶级学府之间的合作项目，还有前年成立的苏州研究院也有相当一部分在研究人工智能项目。

在实际落地产品方面，微软选择了自己的传统模式，与硬件厂商进行合作推出使用Cortana智能系统的音箱产品。

苹果：能上货架的人工智能商品

至于苹果，可以说是三巨头里最神秘的，因为苹果有意对人工智能研究信息的封锁，使得外界对苹果人工智能的发展水平一直都了解甚少。之前唯一可见的产品Siri也是三家智能助手中水平最次的，因此给人的感觉是苹果在这方面的进度已经落后于微软和谷歌。



Siri总被业界嘲笑

但我们仍然可以从一些侧面窥视苹果的现状。首先在收购公司方面苹果丝毫不手软，目前苹果已经收购了大大小小超过20家涉及到人工智能领域的公司，而且涉及面非常驳杂，既有研究计算机视觉的，也有研究神经网络的，再有就是语音识别、位置信息等等领域的。

这也可以理解，毕竟苹果本身在这方面的底蕴不足，只能通过买买买来迅速扩充实力，这也是财大气粗的好处。

其次苹果还有一个相比谷歌和微软的独有优势，那就是作为一家“电脑公司”，苹果有自己研发芯片的能力，更容易做到软硬一体化发展。

这是作为一个硬件公司的特殊气质，与谷歌微软不同，苹果最后是要卖产品的，因此各个方面都要涉及到，才能制造出一个完整的可以放在店铺里销售的终端商品。这是一家商品驱动型的公司。

在实际落地产品方面，苹果目前和其他家一样还是智能音箱HomePod，毕竟这是最容易落地并进入普通消费者家庭的AI产品。

最后值得一提的是，苹果始终在倡导一个理念，那就是“用户隐私大于数据训练”。使用用户大数据样本对神经网络进行训练几乎是AI界的标准行为，但苹果反对这样做，因此只提取非常有限的数据进行训练，但这无疑也会影响研究的进度。

从以上的叙述我们大致可以看到目前人工智能发展到了什么阶段，应该说还远没有到在市场上拼个你死我活的时间段，已有的落地产品还非常轻量级，更重要的核心竞争力还在研究中。但三巨头发出的信号也在预告全世界，未来是属于人工智能的。

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