网易云音乐主题酒店靠诗和远方就能揽到客么？

最近，网易云音乐再次登上了新闻的头条，不是因为周杰伦音乐版权的风波，而是他们要进军酒店业啦。网易云音乐选择在了愚人节公布，一开始让许多人认为这是假消息。联想到他们在成都春熙路开酒店，赵雷《成都》的旋律就在耳边响起。



“睡音乐”网易云音乐·亚朵轻居开在了春熙路上（图片来自于谷歌）

上周末的时候，网易云音乐官方正式宣布，他们与亚朵酒店管理有限公司达成了战略合作伙伴关系，并且在成都的春熙路上开办了第一家线下主题酒店，将其命名为“睡音乐”网易云音乐·亚朵轻居。

那么，网易云音乐为什么要做酒店呢？这一切还是要从去年年底说起。去年12月份，网易云音乐与口碑达成平台合作协议，共同推出“万有引力计划”。与此同时，网易云音乐也提出了“音乐生活王国”的口号。这样的口号代表了网易希望让音乐成为他们撬动消费升级的一根杠杆。

音乐是网易云音乐的筹码，这一点在他们与口碑的合作中可以清晰的体现。口碑APP、支付宝-口碑频道推出点歌台和个性化音乐推荐，这两块内容也成为了口碑商户页面的常驻板块。网易云音乐也与南京大牌档、四川香天下火锅和CoCo都可进行了合作，他们为这些商户定制了主题曲，并根据不同消费业态准备了各具特色的行业主题歌单。



网易云音乐与口碑的合作促进了消费升级（图片来自于谷歌）

在网易的计划中，越来越多不同的场景都可以成为人们消费的诱因。音乐则是这些场景天然的创造者。人们需要在就餐、阅读或者聊天的时候来一些适合的音乐，住宿也不例外。因此网易云音乐把他们的个性化音乐推荐作为一个高附加值的服务推向更精准的用户群体是一个非常高明的做法。

然而，摆在“睡音乐”网易云音乐·亚朵轻居面前最为现实的问题就是如何让更精准的用户群体选择住在“睡音乐”酒店中。

这一现实的问题也与网易云音乐目前的处境有着很大的关系。如果想要获得住宿流量入口，依靠口碑平台无法达到其目的。

目前的住宿平台中，携程、美团点评、阿里旗下的飞猪以及腾讯旗下的微信未来酒店是其中的主流。腾讯和阿里旗下都有着自家的音乐软件，如果想要丰富消费场景的话，直接与自家软件对接即可。美团点评接受了腾讯大量投资，理所应当会与腾讯走的更近。因此，留给网易云音乐导流的渠道并不多。

不过，老天并没有把“睡音乐”发展的路径全部堵死，内部挖潜和外部寻找合作伙伴都在他们的选项之中。网易各个集团之间并非孤立的，电商业务网易严选正在成为集团内部一颗闪亮的新星。就在去年8月份，网易严选同样与亚朵合作推出了主题酒店。

根据极光数据给出的用户画像，网易严选的服务主体是刚毕业年轻人，这些人消费水平不高，男性占到了其中绝大部分。网易严选酒店主打年轻化，这样的用户群体显然与网易云音乐的大部分用户相契合。



网易严选酒店（图片来自于谷歌）

此次网易云音乐推出了主题酒店，与之前的网易严选主题酒店相互连结，势必会迸发出新的活力。网易严选的服务群体主要集中在一二线城市生活。对于这些一二线城市年轻人来说，精品化依旧是他们所追求的对象，但价格也是他们考虑的重要原因，一些文艺青年也是一样。这两家主题酒店归属于不同产品，但吸引的用户群体类似，这很容易给用户留下一个极为深刻的印象。

除此之外，“睡音乐”还可以与同样不属于任何一个阵营的携程进行合作。携程的手中拥有大量的旅行用户的数据，他们了解哪些用户需要提供“睡音乐”酒店所提供的高品质个性化的服务，尤其是他们所需要的一二线城市年轻人。因此，携程与“睡音乐”主题酒店进行合作显然是再合适不过了。



携程旅行（图片来自于谷歌）

个人对于网易这种将自己的品牌与酒店合作的模式比较推崇。音乐与生活场景的连接、音乐与旅行的连接、线上应用与线下酒店的连接，这三种连接可以实现音乐内容与生活场景的双向赋能，并强化品牌与用户之间的情感连接。网易云音乐自诞生之日起，就一直在维系着自己的“人设”，推出主题酒店可以帮助网易云音乐在品牌IP化道路上走的更远。

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