昨天离职的谷歌AI核心人物去哪了？答案是苹果

谷歌在昨天宣布，负责搜索与人工智能业务部门的高级副总裁John Giannandrea将离开谷歌，他的职务将被一分为二。关于John Giannandrea的去向谷歌并没有提及，但现在已经尘埃落定了。

苹果CEO库克在今早发布了一封内部邮件，明确提到John Giannandrea将加入苹果，作为带领苹果人工智能研究的领军人物。

据悉，John Giannandrea在苹果的职位是机器学习及人工智能战略负责人，直接向CEO汇报工作，也顺利成为苹果第16位核心管理层成员。可以说苹果对John Giannandrea非常看重。



John Giannandrea

苹果将原来谷歌人工智能头号人物的John Giannandrea挖走，不可谓手笔不大，但苹果在人工智能领域确实亟需一个强有力的领导者。

在业界，苹果在人工智能上所表现出来的积极性和深度一直被人质疑，其人工智能Siri也确实在和谷歌、微软、亚马逊等同类产品中是表现最差的。几乎所有人都知道人工智能是科技产业的未来，但苹果的表现却令人失望。

这一次苹果高调宣布John Giannandrea加盟苹果似乎是一个信号，预告苹果在人工智能领域将会有一系列的大动作。由此也可知人工智能已经从曾经幕后的研究探索走到了前台的竞争。

事实上，就这一周时间内，三大巨头都做出了巨大的调整。先是微软在上周宣布重组成立云计算和人工智能平台部门，之后谷歌在昨天将人工智能业务从搜索部门独立出来，今天苹果高调宣布人工智能部门迎来新帅。

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