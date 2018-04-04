最新消息，美团公司刚刚对内发布站内信，正式宣布全资收购摩拜单车。同时在信中王兴还透露，摩拜原有的管理团队将保持不变 。王兴也将出任摩拜公司董事长一职。



王兴发布站内信：美团正式收购摩拜单车（图片来自于sina）

王兴在内部信中表示，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营。摩拜管理团队将保持不变 ，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，王兴将担任董事长。

报道称，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。

摩拜内部的财务报表显示，截至当前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。因此除去债务（用户押金及供应商欠款），摩拜的实际出售价格为27亿美元，低于其上一轮融资34.5亿美元的估值。

据透露，过去几个月，摩拜一直在尝试寻求独立融资，但因为陷入资金危机，尽管采取了取消免费月卡、提升每单实际收入等增收动作，但每月运营支出超过4亿元，迟迟无法获得正向现金流以进行新车生产以及旧车维护等正常运营。目前摩拜的现有股东已放弃继续支持，也没有新的资本再愿意入场。

据了解，摩拜最近的一次融资是2017年6月，有腾讯领投的6亿美元E轮融资。其他融资如下：

2015年10月，A轮，三百万美元，愉悦资本投资。

2016年8月，B轮，数千万美元，熊猫资本、愉悦资本、创新工场投资。

2016年9月，B+轮，数千万美元，祥峰投资、创新工场等投资。

2016年9月，C轮，超1亿美元 红杉资本、高瓴资本等投资。

2016年10月，C+轮，高瓴资本、华平投资、腾讯、红杉资本、启明创投、熊猫资本、贝塔斯曼、美团王兴等投资。

2017年1月，D轮，2.15 亿美元融资，腾讯、华平投资领投，新引入的战略和财务投资者包括携程、华住、TPG等，红杉、高瓴等现有股东跟投。

2017年2月，D+轮，新引入新加坡投资公司淡马锡(Temasek) 的股权投资。自今年1月初至D轮融资，摩拜单车累计融资额超过3亿美元。

2017年6月，E轮，由腾讯领投，新引入的战略和财务投资者包括交银国际、工银国际、Farallon Capital等重磅投资人;TPG、红杉资本中国基金、高瓴资本等多家现有股东继续增持跟投本轮。华兴资本在本轮融资中继续为摩拜单车提供独家财务顾问服务。

深度评论：美团收购摩拜单车，腾讯有了撬动阿里的资本

附录：

以下为王兴内部信全文：

各位同学，大家好：

我很高兴向大家宣布一个具有战略意义的好消息：今天，美团和摩拜签署全资收购协议，摩拜将正式加入美团，成为我们大家庭的一员。 让我们热烈欢迎新成员的加入！

我要特别感谢摩拜的创始人胡玮炜、王晓峰、夏一平和他们的团队。摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的科技品牌，推动 了绿色出行、低碳生活的普及，有着巨大的社会价值。今天，遍布全球的摩拜单车正在成为深受世界各地消费者喜爱的一个新品牌，正在 成为中国创新的一张新名片。

作为我们的新成员，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营，为所有用户继续提供更好的服务，同时将最大程度保护用户和合作伙伴的权 若继续为行业为社会创造价值。摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO， 胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任 CTO，我将担任董事长。

此次摩拜的加入，不仅基于双方团队对创造美好生活的共同理念，也源于双方投资人对摩拜和美团生态融合的巨大潜力的信心。作为创新 的绿色出行解决方案，摩拜将是我们生态的重要组成部分。摩拜单车是城市三公里出行最便捷的工具，将成为美团到店、到家、旅行场景 的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大的丰富了用户的消费场景。“让自行车回归城市”是摩拜的初心和愿景，我坚 信摩拜的加入，将更好的帮助我们实现“让大家吃得更好，生活更好”的使命。

最后，再次欢迎每一位mobiker！机会永远属于敢冒险和能坚持的人。让我们一起，既往不恋，纵情向前！

王兴 2018年4月4日

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：王兴发布站内信：美团正式收购摩拜单车http://news.zol.com.cn/684/6840992.html