重磅！摩拜同意美团收购，创始团队套现出局

【中关村在线新闻资讯】4月4日消息，昨日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案，其中创始人团队将会套现退出。股东大会上摩拜CEO王晓峰最后发表一番感言，他称，“稍微让我有点欣慰的是，团队和公司还没有把大家的钱亏光，还有点小的收益。”



摩拜同意美团收购（图片来自baidu）

目前双方还未公布详细信息。援引自知情人士消息，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。滴滴也曾有意入股摩拜，最后双方未能达成一致。

美团能够收购摩拜，其实两家公司早有合作。2016年，美团CEO王兴就以个人名义参与了摩拜C轮共计超1亿美元的融资。



摩拜同意美团收购（图片来自baidu）

对于美团收购摩拜这件事， 摩拜CEO王晓峰坦言，团队也犯了很多错误，自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断”，王晓峰说。



美团王兴（图片来自baidu）

美团创始人、CEO王兴也发文表示，摩拜是少有的真正的中国原创，难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。

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