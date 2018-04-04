早报：Waymo高管谈特斯拉 技术和谷歌没法比

【科技早餐】

Waymo高管谈特斯拉：他们的技术和谷歌没法比

Waymo CEO约翰·克拉夫茨克（John Krafcik）近日在采访中表示，Autopilot跟Waymo研发了十年的全自动驾驶技术完全不能相提并论。他说，特斯拉的系统要求驾驶员保持警觉，并经常把手放在方向盘上，而Waymo则一直在研发无需人工输入的技术。

Zol点评：无人驾驶最近可谓多事之秋，不过厂商们还是在掐架的不亦乐乎。



Waymo高管谈特斯拉：他们的技术和谷歌没法比（图片来自于谷歌）

【行业热闻】

●胡玮炜朋友圈发文证实：美团收购摩拜成定局

昨日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案。据《新京报》报道，据知情人士称，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。随后摩拜单车创始人胡玮炜在朋友圈回应称，并不存在所谓的“出局”。

●音乐流媒体Spotify终上市：开盘大涨25.7%

瑞典音乐流媒体服务提供商Spotify周二正式在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“SPOT”。Spotify上市首日的开盘价为165.90美元，较纽约证券交易所为其股票设定的132美元的上市参考价上涨25.7%。按照178,112,840股流通股计算，Spotify开盘市值约为295亿美元。

●传苹果正开发Mac定制芯片：20年抛弃英特尔

根据彭博社的最新消息苹果计划最早从 2020 年开始，将以自家定制的 Mac 芯片取代英特尔芯片。苹果内部准备了一个代号为“卡拉玛塔”(Kalamata)项目，而该项目的目的之一就是为了让 Mac、iPhone 和 iPad 更加相似、更加紧密无缝的结合在一切。



●腾讯微视已打通QQ音乐曲库：意在打击抖音

在否认了微信朋友圈屏蔽抖音后，腾讯内部一款被视作反击抖音的产品昨日晚间进行了今年首次重大更新——安卓新上的4.0版本推出视频跟拍、歌词字幕、一键美型三个功能，同时打通了QQ音乐千万级曲库。10天前，抖音刚刚更新了自己的slogan。而微视在这轮改版中，也更新了logo和slogan，更大声势的抖音反击战已然开始。

●爆料大神透露LG新旗舰名称：LG G7 ThinQ

可信度颇高的爆料大神evan Blass近日通过推特爆料，LG G系新旗舰命名将跳过LG G7，直接采用LG G7 ThinQ.类似公司在MWC上发布的LG V30 ThinQ，ThinQ是LG最新主打的人工智能元素,以及ThinQ的模组配件设计。

●WiFi万能钥匙回应被约谈：正配合工信部调查

此前工信部网安局发布关于“蹭网”类移动应用程序的通报。工信部网络安全管理局组织网络安全专业机构对移动应用程序“WiFi万能钥匙”和“WiFi钥匙” 进行技术分析，发现两款移动应用程序具有共享用户所登录WiFi网络密码等信息的功能。随后，WiFi万能钥匙方面表示，他们已经开始配合网安局的调查，但目前尚未有调查结果。

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