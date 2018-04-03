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    谷歌架构重大调整:搜索和AI部门再度分拆

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

         中关村在线新闻资讯】4月3日消息，谷歌周一宣布将搜索和人工智能业务分拆为两个独立部门，该公司网络搜索业务主管约翰·詹南德雷亚(John Giannandrea)也将卸任。

    谷歌拆分搜索和AI部门：Jeff Dean任AI负责人
    谷歌分拆分搜索和AI（图片来自baidu）

          据了解，谷歌2016年2月将搜索和人工智能部门合并，同时任命资深计算机科学家John Giannandrea（詹南德雷亚）担任负责人。

         现在，谷歌重新将这两个部门分开，随之原高级副总裁John Giannandrea（詹南德雷亚）也将辞职。不过，Giannandrea将继续留在谷歌，并计划把主要精力放在技术研究上。

         接管人工智能部门的是Google Brain的创立者Jeff Dean，此前他只是Google AI的高级研究员。

    谷歌拆分搜索和AI部门：Jeff Dean任AI负责人
    Jeff Dean（图片来自baidu）

          接管搜索部门的是Ben Gomes，他之前管理搜索部门的工程事务，现在将作为副总裁接管整个搜索部门。 

           对于上述变化，也被认为最有利于提高Google的效率。Google CEO劈柴也表示，AI可以让更多的Google产品保持竞争力。

    附谷歌新任AI部门高管简介

           Jeff Dean：美国工程院院士、ACM Fellow、Google高级研究员，属于谷歌最早的雇员之一，他1996年从华盛顿大学计算机系获得博士学位，1999年加入谷歌，他成为谷歌成长过程的关键人物，谷歌分布式计算基础构架主要由他设计和完成，该构架支持了谷歌的大部分产品，他还被称为“谷歌大脑背后的大脑”。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌架构重大调整:搜索和AI部门再度分拆http://news.zol.com.cn/683/6839256.html

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