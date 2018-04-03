谷歌架构重大调整:搜索和AI部门再度分拆

【中关村在线新闻资讯】4月3日消息，谷歌周一宣布将搜索和人工智能业务分拆为两个独立部门，该公司网络搜索业务主管约翰·詹南德雷亚(John Giannandrea)也将卸任。



谷歌分拆分搜索和AI（图片来自baidu）

据了解，谷歌2016年2月将搜索和人工智能部门合并，同时任命资深计算机科学家John Giannandrea（詹南德雷亚）担任负责人。

现在，谷歌重新将这两个部门分开，随之原高级副总裁John Giannandrea（詹南德雷亚）也将辞职。不过，Giannandrea将继续留在谷歌，并计划把主要精力放在技术研究上。

接管人工智能部门的是Google Brain的创立者Jeff Dean，此前他只是Google AI的高级研究员。



Jeff Dean（图片来自baidu）

接管搜索部门的是Ben Gomes，他之前管理搜索部门的工程事务，现在将作为副总裁接管整个搜索部门。

对于上述变化，也被认为最有利于提高Google的效率。Google CEO劈柴也表示，AI可以让更多的Google产品保持竞争力。

附谷歌新任AI部门高管简介：

Jeff Dean：美国工程院院士、ACM Fellow、Google高级研究员，属于谷歌最早的雇员之一，他1996年从华盛顿大学计算机系获得博士学位，1999年加入谷歌，他成为谷歌成长过程的关键人物，谷歌分布式计算基础构架主要由他设计和完成，该构架支持了谷歌的大部分产品，他还被称为“谷歌大脑背后的大脑”。

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