传美团要收购摩拜单车 这又是下的哪步棋？

就在人们还在猜测摩拜和ofo会不会合并的时候，一个大新闻被曝了出来——美团将以37亿美元的总价格收购摩拜公司，进入共享单车领域。此消息一出即在业内掀起巨浪，这个从开年就不按套路出牌的公司现在又要有新的想法了。

前段时间我们还在讨论摩拜和ofo合并的可能性有多大，这两家公司都是目前国内共享单车的巨头，为什么摩拜突然就要卖了呢？

根据爆料描述，摩拜内部的财务报表显示，截至目前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。也就是说除去债务，摩拜的实际出售价格只有27亿美元，已经远低于上一轮融资的34.5亿美元估值。

目前摩拜在市场上投放已经有两年的时间了，但仍然没有有效的盈利模式，这让资本逐渐失去了兴趣。加上又正值单车换新的时期，这笔巨额的费用成本更让摩拜的状况雪上加霜。

据爆料的消息，摩拜的现有股东相继放弃支投入，新的资本也没有进场补位的意愿，现在的摩拜融资无望只能寄希望于有人愿意收购了。

尽管摩拜方面并没有对此事进行回应，但滴滴方面否认参与过收购摩拜单车的回应，却从一个侧面证实了摩拜确实要卖身。





摩拜身陷囹圄

现在卖家有了，谁又来当买家呢？这时候是美团抛出了橄榄枝，那么美团在这个老股东和新资本都不愿意接手的时候买下摩拜到底是为了什么呢？

事实上，美团与摩拜的关系由来已久。就在去年9月，美团App首页就开通了摩拜单车的入口，美团创始人王兴也个人参与了摩拜的C轮融资，更有传言称摩拜的E轮融资也是由美团领投。

以前一提到美团，大家的印象不外乎是“团购”、“外卖”，但今年的美团又多了一个身份——出行。今年的美团在很多人眼里就像是一个搅局者，一头扎进了网约车出行市场，现在又要做共享单车，似乎是真的一心要在出行行业做一番大事业。

很多人不理解，为什么一个做团购和送外卖的公司会这么积极地投入出行市场，去和滴滴、ofo争夺市场。但如果这么想就把美团的格局看得太小了，美团的对手不是滴滴也不是ofo，而是阿里。

问出这个问题的人恐怕都忽视了一点，那就是美团从诞生之初起就是一家LBS公司，它所涵盖的是整个O2O市场，这一整套体系是紧紧围绕在“到家+到店”上的。通俗地来说，就是要么像外卖一样送到家，要么自己出行去到店里，而美团在今年做的就是在为怎么“到店”铺路。

作为竞争对手，阿里原本有自己的口碑，现在又收购了饿了么，可以说在“到家”方面已经完全能与美团对抗。而在“到店”方面，阿里在今年3月向ofo注资了18亿元，也有了自己的嫡系。

从这样的行业布局来看，美团收购摩拜就一点都不奇怪了。

此外，美团收购摩拜并不单单是解决短途出行的问题，更重要的还是数据。作为一个LBS公司，位置信息是重中之重，共享单车能够提供的大数据是美团不可能不眼馋的。



因此我们判断，淘宝也会加快进入网约车领域的步伐，突破口可能就是高德，而高德的顺风车业务上线就是一个信号。



美团的布局早就开始

接下来的问题是，美团拿到摩拜后该怎么使用。在可见的范围内，美团想要指望摩拜赚钱几乎是不可能的，甚至还要拿出一大笔钱来养着，这么做的背后其实是美团心里的那个“大出行”的梦。

目前市场上尽管出行产品很多很丰富，但并没有形成一个完整融入生活场景的大的应用环境，割裂感是很强的。而这主要的原因就在于入口的分散。

美团希望从已有的LBS业务中将出行服务完整地融入日常生活，比如在点评中提供位置地图，并提供完整的出行解决方案，长途的可以使用美团打车，短途的则可以直接调用摩拜单车。

在旅游方面也是如此，其目的就是在所有O2O场景中无缝地接入出行系统，这块市场的潜力是相当惊人的。可惜的是，国内到现在还没有一家能够实现这样的格局，但这也是机遇，看谁能够抢下这块蛋糕。

背靠腾讯的美团目前也承担着腾讯系在大出行市场的布局主力，这套出行体系将会是与阿里系未来争夺的一个焦点。

所以，美团收购摩拜看似不靠谱，其实却是一整个战略的布局驱动，买家有情卖家有意，这逼交易应该只需要等官方公布了。

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