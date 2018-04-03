传摩拜37亿美元卖身美团 最快本周宣布

【中关村在线新闻资讯】4月3日消息，据蓝鲸TMT报道，从知情人士处获悉，美团和摩拜已于近日达成收购协议，双方最快将于本周内正式宣布。对于此报道，美团公关表示，对传言不予置评。另外，摩拜单车方面暂时没有回复。



传摩拜37亿美元卖身美团（图片来自baidu）



报道称，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。

摩拜内部的财务报表显示，截至当前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。因此除去债务（用户押金及供应商欠款），摩拜的实际出售价格为27亿美元，低于其上一轮融资34.5亿美元的估值。

据透露，过去几个月，摩拜一直在尝试寻求独立融资，但因为陷入资金危机，尽管采取了取消免费月卡、提升每单实际收入等增收动作，但每月运营支出超过4亿元，迟迟无法获得正向现金流以进行新车生产以及旧车维护等正常运营。目前摩拜的现有股东已放弃继续支持，也没有新的资本再愿意入场。

据了解，摩拜最近的一次融资是2017年6月，有腾讯领投的6亿美元E轮融资。其他融资如下：

2015年10月，A轮，三百万美元，愉悦资本投资。

2016年8月，B轮，数千万美元，熊猫资本、愉悦资本、创新工场投资。

2016年9月，B+轮，数千万美元，祥峰投资、创新工场等投资。

2016年9月，C轮，超1亿美元 红杉资本、高瓴资本等投资。

2016年10月，C+轮，高瓴资本、华平投资、腾讯、红杉资本、启明创投、熊猫资本、贝塔斯曼、美团王兴等投资。

2017年1月，D轮，2.15 亿美元融资，腾讯、华平投资领投，新引入的战略和财务投资者包括携程、华住、TPG等，红杉、高瓴等现有股东跟投。

2017年2月，D+轮，新引入新加坡投资公司淡马锡(Temasek) 的股权投资。自今年1月初至D轮融资，摩拜单车累计融资额超过3亿美元。

2017年6月，E轮，由腾讯领投，新引入的战略和财务投资者包括交银国际、工银国际、Farallon Capital等重磅投资人;TPG、红杉资本中国基金、高瓴资本等多家现有股东继续增持跟投本轮。华兴资本在本轮融资中继续为摩拜单车提供独家财务顾问服务











本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传摩拜37亿美元卖身美团 最快本周宣布http://news.zol.com.cn/683/6839004.html