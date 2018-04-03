早报：腾讯无人驾驶车开上四环 首次公开露面

【科技早餐】

腾讯无人驾驶车开上四环：首次公开露面

近日，腾讯无人驾驶部门研发的自动驾驶汽车首次上路测试。腾讯的测试车辆是白色长安SUV改装的原型车，头顶配有醒目的激光雷达，车尾还有一个改装添加的传感器。车身前后四周，则加装了相机、毫米波雷达等传感器。



腾讯无人驾驶车开上四环：首次公开露面（图片来自于ifeng）

Zol点评：在国外无人驾驶汽车纷纷停止测试之际，可能这也算是一种“风景这边独好吧”。

【行业热闻】

●美团回应阿里收购饿了么：竞争中实现共赢

今日阿里巴巴、蚂蚁金服联合宣布，已经与饿了么签订收购协议，以95亿美元对饿了么完成全资收购。美团外卖对此回应称，中国外卖市场规模已突破3000亿元，全球领先。这是双方多年努力，在竞争中改善用户体验做大行业的共赢结果。“风物长宜放眼量，世界上没什么事是一单外卖不能解决的，如果有，那就两单。”

●小扎回击库克隐私指责：与事实不一致

上周，苹果公司CEO蒂姆·库克曾在公开场合批评了Facebook公司CEO马克·扎克伯格把用户的隐私问题“搞砸了”。随后在接受Vox的联合创始人埃兹拉克莱因的采访时，扎克伯格称库克的言论“极其肤浅，与事实不一致”。扎克伯格说：“我认为，并不是所有人都能得斯德哥尔摩综合症，那些努力工作的公司会让你相信，他们实际上更关心你。”

●何小鹏宣布新车消息：G3本月底开始预定

小鹏汽车董事长何小鹏出席了广东数字经济融合创新大会，并做了『双引擎驱动下的互联网汽车』的主题演讲。演讲中何小鹏透露，今年1月亮相美国CES展的小鹏汽车上市款量产车型G3，将在本月底开始预定，并在今年年底实现公开交付。

●ofo澄清与摩拜合并传闻：只是愚人节玩笑



此前，今日头条上一篇报道显示，摩拜单车和ofo小黄车商谈合并事宜，背后由腾讯推动。不过，该文章标注了“纯属虚构”字样，其稿件首发则在4月1日愚人节。ofo方面表示，要求相关网络账号对于不实传言予以澄清与删除；同时，也希望其他媒体不转载、不扩散相关信息。

●滴滴回应外卖“被接单”事件：纯属谣言

周末的时候，滴滴外卖在无锡灰度测试。随后有媒体报道称，在无锡体验了滴滴外卖之后，发现有商家尚未在滴滴外卖平台上线，且没有下载使用滴滴外卖后台，但用户已经能点餐。对此，滴滴方面表示所谓“被接单”纯属谣言，并保留追究造谣者法律责任。

●联想与微软将在云服务领域合作：在华推出解决方案

近日联想官方宣布将与微软携手进军国内混合云市场，并预计在4月19日时，在华推出ThinkAgile SX for Azure Stack混合云解决方案，这也将是首批国内上市的支持Azure的集成系统。从官网上介绍来看，该解决方案主要帮助企业在私有云上享受到与公有云一样的云端体验。

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