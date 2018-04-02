【中关村在线新闻资讯】3月28日消息，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么在今天联合宣布，阿里巴巴正式签署相关协议，即将联合蚂蚁金服完成对于外卖企业饿了么的全资收购，总价值高达95亿美元。同时阿里巴巴也宣布，双方也将在新零售方面进行深度合作。



阿里官宣全资收购饿了么：总价值高达95亿美元（图片来自于sina）

阿里巴巴集团CEO张勇在公司站内信中表示，饿了么将保持独立品牌，独立运营。饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任董事长，并担任阿里新零售战略的特别助理。几天前从阿里健康CEO职务卸任的王磊（昆阳）在交割完成后将出任饿了么CEO。

以下为站内信全文：

各位阿里人：

我很高兴地向大家宣布：就在刚才，阿里巴巴集团和饿了么签署了全资收购协议，饿了么正式成为阿里巴巴大家庭的一员。让我们一起热烈欢迎饿了么全体同学的加入!

饿了么和阿里生态的完全结合，标志着我们从新零售走向新消费的重大进展。我们知道，新零售的最终目的是通过人、货、场的重构，以大数据驱动，最终完成商业升级、消费升级和生活品质升级。本次饿了么加入阿里大家庭的战略意义在于：作为本地生活服务的最高频应用之一，外卖服务是本地生活重要的切入点。饿了么领先的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。同时我们可以清晰地看到，依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络，将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。

我要特别感谢饿了么创始人张旭豪和饿了么的团队，从2016年双方初次结缘到现在的全面融合，饿了么在这个快速发展的时代，创造了一个个惊喜，成为国内本地生活服务领域的佼佼者。

未来，作为阿里新零售一支重要力量，饿了么将保持独立品牌，独立运营。为能确保饿了么能快速融入，更好借力，加速发展，我们做了系列组织保障：交割完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任董事长，并担任我新零售战略的特别助理。几天前从阿里健康CEO职务卸任的王磊（昆阳）在交割完成后将出任饿了么CEO。期待两位联手把饿了么带向全新的高度。

同时，速卖通（AliExpress）原总经理沈涤凡已被阿里健康董事会任命，接替王磊（昆阳）出任阿里健康CEO。速卖通业务将由B2B总裁戴珊（苏荃）Acting。速卖通是阿里巴巴集团全球化战略中重要的组成部分，我们在快速推进新零售的同时，也将继续加大对全球化的投入。我也要对戴珊和沈涤凡表现出的担当表示感谢，阿里人就是这样，组织需要，立即整装出发。

感谢大家的努力，过去一年中阿里巴巴集团的新零售战略不仅取得了广泛的社会反响和共鸣，而且我们在新零售各条战线上都取得了显著的进展：我们升级了天猫、发力了口碑、创造了零售通、村淘、孵化了盒马、投资了大润发、改造了银泰，并与苏宁、百联、居然之家、三江等达成了深度战略合作。今天随着饿了么的加入，从新零售到新消费，我们开始了一个新的阶段。让我们继续努力，不断的创新、创造，走向新的时代！

张勇（逍遥子）

阿里巴巴集团CEO

2018年4月2日

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