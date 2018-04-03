“逃离”抖音后还有这样一个真正玩音乐的地方

在最初有朋友跟我提到“抖音”的时候，我一直都错误地把它当成一个音乐类短视频平台，后来才发现我想多了。但由此我也生出一个想法，为什么没有这样一款应用呢？

事实上并非只有我一个人有这样的想法，所以在我知道有“动次”这款应用的之后发现，有相当多的音乐爱好者希望有这么一个真的有关音乐的短视频平台。

抖音现在不可否认地火了，但一个产品在大火的同时也不可避免地会遇到一个问题，那就是大众消费品的对立面往往也站着一群相对小众的用户，这部分用户的离开几乎是必然的。而这时候就是垂直类产品得以生存的契机。



抖音

逃离“抖音”的一群人

这世上有这么一类用户，他们对抖音这样的“草根”创作平台持嗤之以鼻的态度，听音乐不仅仅是打发时间或疏解情绪，有自己一套对音乐的理论见解，希望和懂音乐的人交流，甚至能够亲身参与音乐的制作，我们可以称之为音乐玩家。

因此，动次在这种环境下出现其实是可以预料到的，这款应用的定位是互动娱乐音乐短视频平台，重点是在音乐的创作上，而不是随便拍点内容然后配个背景音乐。

动次目前已经提供了一定的音视频编辑处理功能，能够将自己创作的音乐和视频完整地上传上去。

其玩法的核心则在于，作者能够将多乐器、人声等音源分格分轨录制，每一个视频格子中都可以是独立的音源，比如只有吉他声或是钢琴声、人声等等。

这样一来就可以由其他用户来对其进行替换，比如将原来的人声音轨替换成自己唱的版本放上去，这是动次所说的互动。



动次的主要内容是音乐本身



从现有的内容上来看，动次想要规避泛内容短视频带来的泥沙俱下的状况，能够让平台比较垂直和纯粹，不会引来太多不相关的用户和泛娱乐的搞笑视频作者。

但现有的门槛也有些过高了，一般的音乐爱好者都难以入门，只有真正会玩乐器的音乐玩家才能玩得尽兴。动次的主要用户还是对音乐理解较深的专业或半专业音乐人，这部分用户的参与度是最高的，普通音乐爱好者最多是扮演在旁边喊加油的角色。

这样做的后果就是太过小众，用户规模会受到限制。笔者认为，可以在应用中适当增加一些编曲功能，这种轻量级的应用在iOS平台上还是有的，做一个类似的植入进去会降低不少门槛。

在笔者看来，如果动次能够甘心就在音乐玩家这个小众市场中混，前景还是可以的，但是注定规模也不会发展到抖音那么大。

可能会遇到的两个问题

首先最大的问题就是版权，这应该是一个怎么都绕不开的话题，而且用户上传的二次创作内容在版权方面要比传统的音乐平台更加复杂。

从创业团队来看，动次的创业团队几乎都是来自虾米、多米、酷狗、豆瓣等传统音乐网站的高管，这方面应该会比较有经验。只是版权是个很硬性的问题，能不能处理好对产品的发展非常重要。

另一个问题是，我们前面说到的，以动次的理念这个产品的规模注定不会太大，团队能不能抵挡住泛内容市场的诱惑也是个值得考察的一点。

动次的竞争力在于它的用户质量、它的格调和它的环境，一旦在这个口子上放开，基本就可以宣告结束了。当然也可能以另一个“抖音”的形式活下去，但那就是另一个故事了。

在产品运营的过程中，很多情况下是顺势而为的，有可能为了用户量，有可能为了融资，有太多的可能性会导致忘掉初心，这种例子我们并没有少见。

最后给这个产品下个判断：市场是有的，贪心是要不得的。

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