参加GMIC大会，你将打败99.9%的创业者！





GMIC大会是目前全球规模最大、最具影响力的移动互联网行业会议之一，被认为是创新领域的风向标。作为长城会的旗舰平台，GMIC见证了中国移动互联网发展的10年。

截至目前，GMIC大会已成功覆盖全球四大洲10个国家和地区，包括全球人口前五大国家和全球主要的几个创新中心。

2018年，GMIC将继续在全球多地举办。





大会数字

>>> 超过 1000000 与会者

>>> 覆盖 70+ 国家

>>> 将近 2000 位演讲嘉宾

>>> 全球 1000+ 重点媒体关注

GMIC 2018 参会嘉宾





为什么参与GMIC



学习——最激动人心的演讲





见证——年度重磅产品首发



体验——交汇的文化体验

连接——学习、社交和聚会





推广——打造影响力的最佳平台







成为GMIC的合作伙伴



行业先锋之选





网罗目标客户







产品、品牌推广

在超10万名与会专业观众面前展示并提供公司最新科技产品的体验，在直播中让品牌覆盖上亿专业观众，在全球媒体报道中，让公司品牌、高层声音获得高效传播。



雷克萨斯 米家



百度地图 机器人体验

GMIC 盛况

数看大会





GMIC 北京 2017 参会嘉宾

重磅嘉宾



613位来自全球42个国家及地区的嘉宾，在大会中展开思想交流及碰撞。

嘉宾金句



斯蒂芬·威廉·霍金

物理学家

剑桥大学

我认为强大的人工智能的崛起，要么是人类历史上最好的事，要么是最糟的。我不得不说，是好是坏我们仍不确定。但我们应该竭尽所能，确保其未来发展对我们和我们的环境有利，我们别无选择。我认为人工智能的发展，本身是一种存在着问题的趋势，而这些问题必须在现在和将来得到解决。



李开复

创始人及首席执行官

创新工场

人工智能对于大家最重要的意义应该是下面四件事情：第一，人工智能将创造巨大财富，让人类第一次有机会脱离贫困；第二，我们要担心今天手中拥有巨大人工智能力量和数据的公司，他们会否用数据来作恶；第三，在未来10—15年之间人工智能将要取代50%人的工作，这些人怎么办，还有更重要的是教育怎么办；第四个是非常重要的话题，科学家尤其是人工智能科学家有什么使命有什么机会，是不是都要出来创业还是跟着霍金一起去寻找人类的未来。



张亚勤

GMIC大会主席、百度公司总裁

百度公司

百度把未来十年二十年押在人工智能上，首先我们要做一个人工智能时代的操作系统，PC时代是Windows，移动是IOS和Android，我们做AI时代的Windows或者IOS。第二点，操作系统它本身没有应用，没有场景，是没有用的，所以我们要创造面向消费者的重要的场景，一个是家庭，一个是车。另外是面向商业，百度云作为一个开放的AI平台，医疗、交通、教育、物流这些垂直的行业都可以使用。

精彩瞬间



· 斯蒂芬·霍金 · · 小邮差看世界 ·



· 圆桌会议 · · G-Summit·

GMIC展览





2017年，GMIC为中外参展品牌和企业提供了22000平方米的展区，既有腾讯、高通、微博、滴滴出行、雷克萨斯、福田、Google等行业巨擎，也有荣耀、华星光电、赤子城、努比亚、科大讯飞、有米科技、竹间智能、个推等新锐企业代表，更有法国、韩国、以色列、美国等国家战团，共同给参会者带来了全新的科技体验。



GMIC北京2018概览

GMIC北京2018定于2018年4月26日-28日在北京国家会议中心召开。

从这里走出过滴滴，猎豹移动，留下了霍金的醒世恒言；在这里，你可以和李开复，杰弗里·辛顿，吴恩达等人工智能领域的顶尖学者、投资人和企业家讨论创业心得；在这里遇见来自出行、金融、智能硬件、新零售、医疗以及制造业等等为梦想奔走的创业同仁；在这里，你的产品将和最顶尖的黑科技一起被全球100,000,00+用户关注。

会场介绍





在VIP晚宴和大咖偶遇



VIP 门票 ￥15,000



可参加VIP晚宴，享受VIP午餐和VIP专享休息区。

可以进入领袖峰会、所有行业峰会和展览区。

金牌门票 ￥10,000

可以进入领袖峰会、行业峰会和展览区。

（跨境投资峰会、AI公开课会场除外）

银牌门票 ￥3,000

可以进入行业峰会和展览区。

（跨境投资峰会、AI公开课会场除外）

除以上演讲嘉宾，参加GMIC晚宴的嘉宾还有：

长城会会员：

龚宇 爱奇艺 首席执行官

张勇 鑫苑地产 董事长

王悦 恺英网络 首席执行官

杨政龙 英皇集团 战略发展执行官

徐立 商汤科技 联合创始人、CEO

王鑫 优信二手车 首席营销官

黄彦林 唯品会 首席技术官

（以上只是一部分）

驻华大使馆：

比利时大使馆

法国大使馆

韩国大使馆

（以上只是一部分）

一个展位跻身BAT

与往届相比，今年的展览区按照主题进行划分，共设置11个主题展区，与会议内容相呼应，还设置了完善的商务洽谈区、互动展区和休息区，为观众提供更好的参展体验。

参展企业代表：Google，Facebook，Twitter，小鹏汽车，荣耀，百度，新浪微博，网易有道，汉王等。





标准展位

9平方米标准展位套餐

• 公司名称楣板

• 3M*3M*2.5M

• 三把黑皮椅和一张方桌&一个废纸篓

• 一个信息咨询台 一个长臂射灯

• 一个电源插座（500W）

• 五张展商证

价格：45000元/个

Mini展位





MINI展位套餐：



• 公司名称楣板

• 1M*1.5M

• 一个木质锁柜

• 一把白色太空吧椅

• 一个长臂射灯

• 一个电源插座（<500W）

• 一张展商证

*需额外租赁42寸等离子电视

价格：10000元/个

顶级赞助商







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