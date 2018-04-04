《头号玩家》中的VR游戏，2049年才能实现吗？

每年都会有那么一两部口碑票房双双爆棚的电影，在三月份的尾巴就有一部这样影片出现，那就是“美国国师”史蒂芬·斯皮尔伯格刚刚推出的《头号玩家》。这样一部以游戏为主题的电影，给人们勾勒了一幅虚拟现实游戏的未来蓝图。



《头号玩家》在全球收获口碑票房双丰收（图片来自于PingWest）

电影中给人们创造的VR游戏的世界是无比梦幻的，人们已经没有欲望解决现实中存在的棘手问题，而是选择戴上眼镜活在游戏之中。我相信大部分看过这部电影的人都希望能够活在绿洲的世界之中，那么我们距离绿洲一样的虚拟现实游戏还有多远呢？在我看来，恐怕这样的世界距离人们还有一定的距离。

许多业内人士都在谈VR时代始终没有来到，今后几年市场也将越来越萎缩。不过，数字是骗不了人的。根据此前IDC发布的产业报告显示，2018年VR头戴设备预计将会达到1100万台以上，相比2017年增长了37.5%。除此之外，更多的厂商也将加入VR游戏这一战场。

目前在全球的虚拟现实市场中，三星、谷歌、Facebook、索尼以及HTC都是其中的领军人物。三星和谷歌主要占据手机VR市场，而Facebook旗下的Oculus、索尼以及HTC则是高端VR产品的代名词。不过对于这些厂商来说，各家的VR产品依旧不成熟。



三星的Gear VR（图片来自于CNET）

之前曾有专家指出，虚拟现实产业将在今年迎来2.0时代。PC和手机将不再成为VR头盔的标配。今年将有多款一体式VR系统发布，这意味着VR的潮流已经发生了变化，同时也是迄今为止在虚拟现实作为主流消费技术出现之后的最大的一次进步。

电影中游玩绿洲游戏的头盔有一个最大的特点，那就是不需要什么线缆。就是这一小小的特点，对于现在的VR厂商来说还是比较困难的。大多数基于智能手机的VR产品并不需要线缆的束缚，但碍于智能手机机能的问题，这些VR产品只能观看一些影视资源以及游玩简单的游戏。

如果你想要体验绿洲那样的游戏，那么PS VR、Oculus Rift和HTC Vive是市面上最为贴近的几款产品。但正像前面所说的一样，这些可以游玩高性能游戏的设备由于线缆的限制，用户无法更加投入的进行游玩，使用体验也就大打折扣了。

Facebook公司正在希望将这一梦想变为现实。此前有传言显示，Facebook将在今年推出Oculus品牌的独立VR产品Oculus Go。Oculus Go将显示器和所有计算能力直接集成到头盔里，省去了使用手机或个人电脑接入虚拟现实的需要。不过，目前技术和成本所限，这样所谓的独立VR头盔将不具备位置追踪技术，因此VR的沉浸感体验相比Oculus Rift差上一些。



Facebook的一体式VR今年就要来了（图片来自于谷歌）

除了Facebook，着重发力VR市场的HTC在今年推出了一体式的VR头盔HTC Vive Focus。这款设备仅面向中国市场发售，许多开发者已经为HTC Vive Focus开发内容，并已经在1月下旬正式发货。可以说，HTC Vive Focus掀起了今年VR 2.0时代的序幕。

如果说VR头戴设备距离我们并不遥远的话，那么电影中出现的覆盖全身的体感衣想要实现则更加困难。今年的美国电子消费展上，一款名为Tesla Suit出现在人们的眼前。这种体感衣除了能够模拟触感之外，还能够让使用者周身的温度得到模拟。不过，目前这种体感衣仅仅存在于众筹网站上，单件售价超过了15000元，想要量产就难上加难。

谁最可能实现《头号玩家》中的游戏世界呢？游戏和VR领域都有所浸染的索尼显然是头号人选。PS VR在去年年底的时候已经售出了170万台，这也是高端VR产品中销量最高的产品。索尼方面从来没有提过推出VR一体机的计划，但对于高端VR的领军者，势必不会甘心落后于其他竞争对手，因此索尼在今年给玩家一个“惊喜”也并非是一件不可能的事情。



索尼的PS VR（图片来自于谷歌）

IDC预计今年VR市场将进一步扩张，但《头号玩家》的出现给这次VR产业的回勇添上了一把柴火。Facebook已经申请了VR触觉反馈手套专利，谷歌和HTC也都希望推出更强劲性能的产品。想必在今年各家的新品发布会上，虚拟现实产品将成为更多被提到的产品线。真正改变人们游戏体验的产品也很有可能在今年出现。绿洲的世界也正是在这样的进化中一步步的向我们走近。

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