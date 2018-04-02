早报：易到重掀打车价格战 免佣金+阶梯返利

【科技早餐】

易到重新掀起打车价格战：免佣金+阶梯返利

易到宣布推出“免佣金+阶梯返利”计划，在全国47个地市优选47万车主，实行免佣金政策，并对车主施行阶梯返利，成为首家实现“免佣金+阶梯返利”的网约车平台。易到运营负责人王俊介绍，自4月1日起，北京、上海、广州、深圳等47地市的车主可于APP报名申请“免佣金+阶梯返利”计划。

Zol点评：在美团加入之后，打车市场这台戏越来越好看了。



易到重新掀起打车价格战：免佣金+阶梯返利（图片说明

【行业热闻】

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近日央视《新闻直播间》节目报道了短视频平台出现大量未成年怀孕视频，以未成年生子为噱头，争相炫耀。4月1日凌晨，在节目中被点名的快手在在官方微博上做出回应，称进行了全站清查，查删封禁了一批视频和账号，同时关闭推荐功能，升级人工智能识别系统，加强核查。

●安卓版微信推出新内测：新增沉浸式状态栏

日前，微信安卓内测版再次更新，版本号v6.6.6，带来了全新的沉浸式状态栏，而且支持保留未编辑完的朋友圈内容。本次更新后，微信顶部会和状态栏融为一体，看起来更为和谐。同时，新版本支持保留未编辑完朋友圈。当用户在编辑朋友圈过程中，临时需要退出编辑界面，这时就会弹出提示框，用户可以选择是否保留本次编辑。

●前微软高管谈WP手机失败：缺乏运营商支持

近日前微软高管布兰登·沃森在个人社交媒体上表示，微软移动平台的失败主要归咎于运营商和手机制造商，二者并未给予微软足够的支持。沃森提到，想要击败谷歌和苹果，是一个极其漫长的过程。但Windows Phone设备在运营商和手机厂商的眼中，永远都是“第二选择”，微软几乎没有得到任何支持。谁都不愿意持续性的投入来完成这个漫长的过程。

●银联与微信支付展开合作：条码支付成重点

昨天，中国银联发布公告称，中国银联与财付通支付科技有限公司签署合作协议，正式开展微信支付条码支付业务合作。即日起，中国银联面向收单机构提供微信支付条码支付业务接入测试服务，各收单机构可登陆银联开放平台获取相关文档，根据中国银联和微信支付的指引分批接入。

●乐视网发布公告：已经质押新乐视智家股权

乐视网昨日晚间发布关于公司重要子公司与腾讯签署《合作协议》补充说明的公告，乐视网在公告中表示，公司已质押所持有的新乐视智家股权，如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置，使公司不再具有实际控制权。

●网易云音乐回应周杰伦歌曲下架：版权未续约

近日有网易云音乐用户发现，平台上周杰伦的歌曲已经变灰，但在早间，平台仍在对周杰伦歌曲进行售卖。对此，网易云音乐晚间回应称，由于工作出现失误，导致在周杰伦的歌曲在版权授权到期后的7小时内还在进行数字售卖。

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