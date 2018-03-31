爱奇艺成功赴美上市，百度长舒一口气

爱奇艺已经正式在美国纳斯达克上市，IPO发行价定在18美元/ADS，融资金额达22.5亿美元，远超此前计划募集的15亿美元。总市值为110亿美元。



爱奇艺上市（图片来自baidu）

爱奇艺从2010年公司成立到2018年IPO是一场“持久战”。在2014年时爱奇艺首次传出要赴美上市的消息；2015年，有传闻爱奇艺将在国内战略新兴板上市；2016年2月，爱奇艺宣布私有化，历时5个月后，因价格和交易结构问题导致私有化夭折。

虽然IPO之路坎坷，但最终还是如愿以偿。作为爱奇艺控股股东的百度也着实松开了一口气。IPO之后爱奇艺将走上自给自足的生活，不过视频领域依旧呈现“三国杀”局面，而且还会更加激烈。

爱奇艺上市百度终于松口气

爱奇艺成立以2010年，当时国内视频领域早已经有头部公司，2009年，酷6被盛大收购后在美国纳斯达克上市；2010年8月，乐视网在中国创业板上市；2010年和2011年，优酷、土豆先后完成在美国上市。

爱奇艺借助百度这棵大树，愤然杀进了激战正酣的视频网站红海。特别是2012年优酷土豆合并之后，爱奇艺首次进入视频网站前三位置。而2013年5月7日，百度以3.7亿美元全资收购PPS视频业务合，随后爱奇艺和PPS合并，此时爱奇艺已经锁定了在国内视频网站的优势地位。



龚宇和李彦宏（图片来自baidu）

爱奇艺的成长有目共睹，这背后却是真金白银砸出来的，爱奇艺2015年、2016年、2017年净亏损分别为25.75亿、30.74亿和37.369亿元。支撑爱奇艺活下去的正是百度的强力“输血”。百度从2012年披露爱奇艺为主的内容成本开始，其在内容成本上的投入几乎是连年翻倍的。



百度内容成本

2012年内容成本2.151亿元（约合3450万美元），总营收人民币223.06亿元，在总营收占比0.9%。

2013年内容成本8.304亿元（约合1.732亿美元），总营收人民币319.44亿元，在总营收占比2.5%。

2014年内容成本18.72亿元（约合3.017亿美元）、总营收人民币490.52亿元，在总营收占比，3.8%。

2015年内容成本37.45亿元（约合5.781亿美元），总营收人民币663.82亿元(约合102.48亿美元)，总营收占比5.6%

2016年内容成本78.64亿元（约合11.33亿美元）。总营收705.49亿元，在总营收占比11.1%。

2017年内容成本134亿元（约合20.6亿美元），总营收超830亿人民币，在总营收中所占比15.8%。

现在爱奇艺IPO上市，这对于百度来讲是一件好事情。一方面是，百度当前持有爱奇艺69.6%股权，为爱奇艺最大股东。爱奇艺上市后其市值达到了110美元，这中间有76.56亿美元市值归百度所有，看来这八年等待很是值得。

另一款方面就是，爱奇艺上市之后，百度将有更多精力和资金投入到AI以及无人驾驶等战略方向上去。

据悉，爱奇艺IPO当天虽然跌破发行价，但是百度股价迎来小幅上涨，报收223.19美元，较开盘价上涨0.09%。

另外，德意志银行（Deutsche Bank）近日发布市场研究报告，将百度股票级别定为“买入”评级，并给出319美元的目标价，这一目标价位比目前百度股价高出近26%。并且百度有望在今年市值超过千亿美元，目前百度市值为777亿美元。

爱奇艺上市之后“三国杀”仍将继续

爱奇艺凭借上市获得了大约22.5亿美元融资，可谓是“弹药充足”。不过上市对爱奇艺仅仅是个开始，因为国内视频网站的厮杀并没有结束，特别是优酷土豆、爱奇艺、腾讯这三家头部的牌局将会更加激烈。



爱奇艺优酷腾讯三家争斗（图片来自baidu）

龚宇在爱奇艺上市前，曾表示虽然目前爱奇艺仍处于亏损状态，但他对未来盈利的信心来自于三大驱动力——品牌广告、付费用户、信息流广告。实现以上驱动力的基础就是对内容的大量投资。

自制剧和自制网综的成功，让爱奇艺收获了一大批付费用户和广告主。现在优酷土豆和腾讯也早已经学到手。

如2017年，优酷有《白夜追凶》、《大军师司马懿之军师联盟》，而腾讯视频的《鬼吹灯之精绝古城》、《全职高手》、《那年花开月正圆》也都表现不俗。

网综方面，爱奇艺有投入巨资制作的《偶像练习生》以及《热血街舞团》上线，并且反应良好。不过就在《热血街舞团》上线前，优酷抢先推出了《这！就是街舞》，可以说是对爱奇艺进行贴身对抗。

据了解，2017年，优酷、爱奇艺、腾讯视频在招商会上宣布的剧集计划分别是58部、79部和67部。可见三家对于内容上的投入难分伯仲。

在版权方面，由于视频网站之间的相互竞争，热门影视剧网络版权已经涨到“天价”。当年81集《武林外传》仅卖10万元网络版权早就是过去式。近日有消息人士爆料，2015年，《芈月传》的采购价为300万/集，2017年《如懿传》的网络采购价就升到900万/集。

在如此高投入下，现在爱奇艺通过上市融资的22.5亿美元仅仅是解决了燃眉之急，未来爱奇艺仍可能会面临资金问题。而一但在内容上投资不足，爱奇艺就可能掉队。爱奇艺在其招股书中也明确表示，如果不持续采购内容，将会对爱奇艺的业务产生实质性的负面影响。

爱奇艺IPO遭遇破发，为何不在A股上市

爱奇艺IPO开盘价为18.20美元，较发行价上涨1.1%。不过，随后跌破发行价，跌幅一度超10%，最终收跌13.61%。

不仅爱奇艺，前一天上市B站也是遭遇了破发的情况。B站在28日开盘即跌破发行价，首日下跌2.26%，次日（29日）下跌2.14%。

就早前登录美股市场的中国视频网站看，也只有2010年的优酷一家开盘之后连涨三天。在2011年上市的土豆开盘就跌破发行价。

其实这并不是美股市场读不懂中国视频网站的盈利模式。而更多的是跟股市的大环境有关。据悉，2010年是全球经济复苏的一年，道指从年初10400点，目前涨至11580点创28个月新高，相对年初涨11.34%，因此各国开始纷纷推出宽松货币政策，使得有大量现金流入股市。比如2008年至2010年间中国的“4万亿计划”。

相比较而言，2018年美股市场环境并不好。首先是美联储加息对股市有利空作用；另一方面是，中国和美国的潜在贸易战也对股市有所影响。如美国总统特朗普24日宣布对中国产品展开“301”调整后，美国三大股指均收跌逾2.4%，创六周以来最大单日跌幅。

至于爱奇艺和B站为何不在A股上市，主要原因是，这两家公司都处在亏损状态，以及其他条件，并不符合国内A股上市要求。至于炒作很久的CDR，当前也是在论证阶段，实施时间上不确定。

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