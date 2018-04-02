微软用五年时间把自己从八爪章鱼变成了双足巨人

微软在周四进行了纳德拉上任CEO以来最大的一次业务重组，这次重组解散了原来的Windows和硬件设备部门（WDG），并成立了两个新的部门——“体验和设备部门”和“云计算和人工智能平台部门”。

“体验与设备部门”接纳了Windows操作系统的外壳程序，同时负责Xbox、Surface及其他微软自主硬件的开发和生产，由“应用和服务部门”的负责人拉杰什·贾哈领导。

“云计算和人工智能平台部门”则是接纳了Windows核心操作系统平台，同时负责Azure云服务、各种分布式计算解决方案、人工智能平台以及混合现实等研发项目，由“云计算和企业服务部门”负责人、执行副总裁斯科特·格斯里领导。

为什么这次业务重组是纳德拉上任来最重大的公司调整？微软在这5年间表现出了怎样的发展轨迹？我们倒是可以借着这次机会来做一次整体的回顾，并预测一下微软下一步将会做出怎样的布局。



“四色”微软

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在2013年，即鲍尔默在任的最后一年，微软的业务部门经历了一次重大的重组，原本的微软八大部门，即“Windows部门”、“Windows Phone部门”、“在线业务部门”、“Skype业务部门”、“Office业务部门”、“服务与商业工具部门”、“商业解决方案部门”和“互动娱乐部门”，被整合成了四大工程部门，分别是“操作系统部门”、应用和服务部门”、“云计算和企业服务部门”和“硬件业务部门”。

这次重组的意义有两点：一是硬件部门的成立意味着以Surface为代表的硬件设备成为微软核心的经营项目；二是原本在“服务与商业工具部门”下的Azure云计算业务被拔高到公司重点战略地位。



2014年，纳德拉接替鲍尔默成为微软CEO，并在2015年进行了一次组织调整，将“硬件业务部门”和“操作系统部门”合并成“Windows和硬件设备部门（WDG）”。原来的四大工程部门变成了三个。



纳德拉接手微软

接下来就到了刚刚发生的这一次，“Windows和硬件设备部门”被解散，成立了“体验和设备部门”和“云计算和人工智能平台部门”两个新部门。

从负责业务和人事任免来看，“体验与设备部门”与“应用和服务部门”的合并只是时间问题，“云计算和人工智能平台部门”与“云计算和企业服务部门”的合并也几乎是情理之中。

至此，微软的四大工程部门很可能将被重组为两大部门：负责微软传统业务的“体验与设备部门”，以及面向未来的“云计算和人工智能平台部门”。

两条腿的微软如何前行

微软通过五年的时间，将原本的八大业务最终整合成两大业务，不可谓手笔不大，但如此变革却正能够反映微软当前所处的环境。

将“Windows和硬件设备部门（WDG）”拆分是个无奈之举，这是因为目前Windows业务在整个微软中的比重越来越小，无力再单独支撑一个部门的分量。

根据去年四季度的财报，Windows的收入仅增长了2%，负责Office的应用和服务部门营收则增长25%达到89.5亿美元。因此将“应用和服务部门”部门进来组成传统业务部门，可以保证营收不受损失，也能稳住董事会和股东。

微软现在需要淡化Windows的形象，向外界传达一个信号，即微软不再是那个卖操作系统的公司了，微软的业务重心已经发生了变化。

这个变化是什么呢？答案就是“云计算”和“人工智能”，微软需要让外界重新认识微软，这是一家在云计算和人工智能领域处于领先地位的、面向未来的公司。



Azure

而且事实上也确实如此。目前“云计算”是整个微软成长最快的业务，从去年四季度的数据来看，Azure云的单季度收入猛增了98%，达到70.8亿美元，目前也是全球第二大云计算服务。

同时，凭借着传统软件服务的市场占有率，微软云计算服务的渗透力是惊人的，包括Windows系统和Office办公套件在内的几乎所有微软产品，都有Azure云的支持。

而在人工智能方面，尽管更多的还是处于研究阶段，但微软的投入也很突出，不论是内部孵化还是外部收购，微软的人工智能研究一直都走在前面。

目前微软的人工智能研究主要投入在语义分析、AI视觉感知、机器学习等方面，产品上则推出了Cortana、Hololens等，属于产品化比较积极的。

这次重组将微软整合成两大部门，重点无疑是“云计算和人工智能平台部门”，纳德拉将这部分业务完全分离出来，就是为了能够在不受传统业务制约的情况下，全力推动新业务的发展。这也是全微软上下都认定的方向，因此这次重组也得到了微软员工的积极响应。

像微软这样的庞然大物在面临新市场环境时，往往要面对比中小型企业更大的转型风险，如何处理传统业务与新兴业务的关系成为绕不过去的一道坎，历史上太多巨型公司在这道坎上轰然倒下，现在微软也面临着这样的抉择。

可以说，纳德拉在微软最困难的时候接过了这个任务，而这次的业务重组中已经能够看到他给出的答案。

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