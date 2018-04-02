个人微信与企业微信终于打通，钉钉害怕了吗？

企业微信终于和个人微信打通了，这一吹风多时的消息对于众多拥有“两张皮”的职场人士来说无疑是一重磅炸弹。对于他们来说，自己的微信号终于可以回到非常自我的状态，而不用动不动就向Boss展现自己元气满满的一面。



2018微信公开课（图片来自于谷歌）

今年1月份的时候，腾讯在广州召开了一年一度的公开课。当时张小龙就曾经提到会对企业微信进行升级，但他没有透露更多的消息。事后来看，张小龙在当时提到的企业微信升级就是这次的企业微信与个人微信的全面打通。

全面打通之后，企业员工不再需要使用个人微信来沟通工作了，他们用企业微信就能与客户微信互相添加好友，实现两个产品之间的信息互通。未来，两款产品还将在更多功能上实现相互关联。

与普通的即时通讯工具相同，腾讯在企业办公领域也推出了三款不同的产品，分别是人们熟知的腾讯通（RTX）、企业微信以及最近越来越多人开始使用的TIM。在许多人看来，这样的三款产品是有着截然不同的特点与特性，因此所针对的人群也就大不一样。



企业微信（图片来自于谷歌）

腾讯通是这三款产品中历史最为悠久的一个，简便易用和文件传输速度快都是这款软件的优点。尽管目前可以使用微信来接收腾讯通的消息，但腾讯通的封闭性依旧是它的主要特点。据了解，现在绝大多数的企业都在使用腾讯通来作为内部沟通的工具。相比之下，企业微信则要更具开放性。

在之前的《张小龙公开课干货少 但微信却要有大动作》中我曾经提到过，企业微信与个人微信的打通对于那些平时使用微信与客户沟通的用户来说无疑是一个福音。许多职场白领都会拥有两个微信号，一个用来与客户进行沟通，另外一个则是私人自用。上班期间还好说，如果下班之后切换回私人微信号的话，很容易错过许多稍纵即逝的商机，因此将企业微信与个人微信打通，其实满足了许多人的刚性需求。



用微信谈工作的终于可以放飞自我了（图片来自于谷歌）

不仅仅是普通用户，企业微信的全面打通对于各大企业来说也有着一个重要的好处。如果还保持之前使用普通微信的状况，一旦这名员工离职，客户资源也就会被他带走，企业也会蒙受无形的损失。在全面打通之后，企业也可以更方便的管理员工，并要求他们通过企业微信与客户进行联系。这样客户的信息在员工离职之后依旧可以保留在企业手中，这对于大多数的公司来说颇具吸引力。

除此之外，占领企业级即时通讯工具市场对于腾讯来说也非常重要。针对于普通用户的社交产品腾讯已经稳稳占据头把交椅，但针对各个企业的办公沟通软件，市场依旧潜力无限。谁能够把握住这块市场，就意味着未来的竞争谁占据了先手。腾讯自然不会放弃这块市场，尤其是阿里凭借钉钉已经有从2B扩散至2C的趋势。

企业微信推出的初衷，并没有人们想象中的布局之说。腾讯广研推出这款产品，主要是为了应对阿里巴巴旗下来势汹汹的钉钉。

钉钉在推向市场之后，迅速的拿下了100万用户。这些数量并不算多，但对于腾讯来说，已经足以让他们感到危机。腾讯推出腾讯通这样的产品，目的就是办公。钉钉的出现改变了这一切，并开辟了工作沟通的细分领域。这种开创性显然是腾讯始料未及的，于是企业微信应运而生。

随着时间的推移，腾讯的危机也逐渐加强。阿里钉钉于2014年12月正式上线，截至今年1月，已经拥有500万企业用户以及超过一亿的个人用户。企业微信也不遑多让，截止2017年12月21日，这款产品已经拥有150万家注册企业，3000万活跃用户。



企业微信与钉钉的竞争，远超人们的想象（图片来自于谷歌）

这样的差距腾讯方面肯定是不能接受的，于是吸引更多企业用户来使用钉钉就成了摆在腾讯面前急需解决的问题。注册两个微信号这种情况的普遍性，腾讯广研内部负责数据分析的部门显然已经注意到了。张小龙是一个做产品的天才，他当然知道人们最急需的是什么，于是就有了这次的两个微信打通。

微信内部对于企业微信还是非常重视的，毕竟企业微信与小程序和微信支付是同一级别的产品。腾讯方面此前还曾经表示过，未来企业微信还将逐步与微信支付、公众号、小程序、卡包等产品能力打通，帮助企业在微信生态中实现商业闭环。也就是说，今后企业微信与微信的功能将会进一步的趋同。

在微信未来的计划中，企业微信与微信功能的趋同其实是另一种意义上的“导流”。普通微信的用户规模远超企业微信，如果能够把这些用户中对于微信沟通工作有刚需的人引入到企业微信中，那无疑是一块巨大的用户群体，短期内这也是最为行之有效的办法。



去年，腾讯曾在这里官宣了3000万活跃用户（图片来自于谷歌）

不过，一月份的时候人们对于企业微信产生的担忧依旧没有解除。目前大多数人注册两个微信号，但是这两个微信号都是普通的微信个人号。所以，企业微信拉新人的问题依旧没有解决。如果从现在的解决办法来看，企业微信的用户数量是有可能增加的，但是大部分的人还是会从微信客户端关联企业微信并收发消息。也就是说，此次打通可以为企业微信带来更多的用户数量，活跃用户数量是否可以增加就十分的不确定了。

事实上，通过微信给企业微信导流是一个好办法，但只靠微信作为入口还是不够的，与其他应用合作推出诸多特权活动或许是一个比较好的方法，比如钉钉就在今年推出了开工季超级大礼包活动。相比之下，企业微信类似的活动较少。

企业级即时通讯工具市场在当下的中国正在迅速的扩张，许多公司都希望能够杀进这个市场。不单单是腾讯与阿里这两家竞争，今日头条也在积极布局类似的产品。张小龙和他的团队都需要拿出更加明确的措施，这样才会在竞争中胜出。

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